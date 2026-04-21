Hasta 4.000 euros para instalar placas solares y no hace falta vivir en un chalet para solicitarlos

Las ayudas al autoconsumo en 2026 no se limitan a chalets o viviendas unifamiliares. Las comunidades de propietarios también pueden acceder a estas subvenciones, siempre que tramiten la instalación de forma colectiva.

Quien viva en un piso no queda fuera de estas ayudas. El Real Decreto 244/2019 permite compartir la energía generada por una única instalación entre varios puntos de suministro del edificio, aunque la cuantía, los requisitos y los plazos cambian según la comunidad autónoma.

Quién puede pedir estas ayudas para placas solares y qué cambia según cada comunidad autónoma

¿Vives en un piso y pensabas que esta subvención no era para ti? Pues ojo, porque no es así. Los programas vigentes contemplan tanto instalaciones individuales como autoconsumo colectivo, por lo que las comunidades de propietarios pueden ser beneficiarias igual que una vivienda unifamiliar.

En Baleares, el plazo está abierto del 26 de enero al 30 de abril de 2026, o hasta agotar 4 millones de euros. La ayuda es de 600 euros por kWp en instalaciones individuales, con máximo de 3.000 euros, y de 710 euros por kWp en autoconsumo colectivo. Además, se suman 420 euros por kWh de batería instalada, hasta 30 kWh.

Gran Canaria ha destacado por el importe por vivienda: hasta 3.000 euros en paneles y 1.000 euros en baterías, con un tope de 4.000 euros por vivienda y 20.000 euros por comunidad. La última edición agotó presupuesto, pero sigue un patrón anual.

En Galicia, la convocatoria IN421S está dirigida sobre todo a empresas y entidades. Para viviendas en zonas no urbanas, la línea aplicable permite cubrir el 50% de la inversión, con hasta 4.000 euros por vivienda y 6.000 euros si se instalan baterías.

Cómo se solicita la subvención y cuál es el error que puede dejarte fuera

El trámite depende del organismo que gestione la convocatoria: Govern balear, Consejo Insular de la Energía, Xunta e INEGA, Ente Vasco de la Energía o Junta de Andalucía, según el territorio. En todos los casos, la clave es revisar si el plazo sigue abierto y presentar la solicitud antes de iniciar la obra.

Ese es, de hecho, el fallo más frecuente en toda España. No se puede firmar el contrato ni realizar pagos antes de pedir la ayuda. Si se hace, la solicitud puede quedar anulada.

En el País Vasco, el programa sigue activo hasta el 30 de septiembre de 2026. En Andalucía, las nuevas solicitudes del programa Next Generation residencial están cerradas desde el 31 de diciembre de 2023, aunque el programa INEA prevé una línea residencial aún pendiente de apertura.

Además, estas subvenciones son compatibles con las deducciones del IRPF, pero la parte subvencionada no puede incluirse en la base deducible.