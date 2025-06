“Que guarden el dinero que cotizo para mí”: la propuesta de una empresaria sobre cómo reformar las pensiones en España

Paloma Martín desata el debate al tachar de “privilegiados” a los pensionistas frente a las nuevas generaciones. La empresaria propone que cada trabajador “guarde” su cotización para el futuro y cuestiona la sostenibilidad del actual modelo de Seguridad Social, provocando la réplica inmediata del periodista José María Camarero.

¿Son los jubilados de hoy más afortunados que los jóvenes que cotizan ahora? Esa es la controversia que estalló en el plató de La Sexta Xplica cuando la empresaria Paloma Martín afirmó que los pensionistas disfrutan de un “privilegio” que su generación difícilmente alcanzará, reclamando una fórmula diferente para financiar las pensiones futuras.

Por qué los pensionistas son considerados privilegiados, según la empresaria Paloma Martín

Durante el programa, Martín argumentó que el actual sistema de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores activos pagan las prestaciones vigentes, favorece a los jubilados presentes, ya que perciben lo prometido mientras el fondo de la Seguridad Social se vacía. “Tienen todo el derecho, era lo pactado; pero, comparado con lo que recibiremos nosotros, están en mejor situación”, señaló.

De hecho, el Fondo de Reserva, popularmente conocido como “hucha de las pensiones”, llegó a superar los 66.000 millones de euros en 2011 y hoy apenas ronda los 5.000 millones, según los últimos datos oficiales. ¿Cómo sostener el sistema si la esperanza de vida crece y la natalidad cae? Esa es la pregunta que subyace en la crítica de la empresaria.

Lista de factores que, según Martín, explican el “privilegio” actual:

Demografía: más jubilados y menos cotizantes.

Promesas políticas: revalorización anual ligada al IPC.

Déficit estructural: el gasto en pensiones supera los ingresos por cotizaciones.

Falta de ahorro individual: pocos trabajadores complementan con planes privados.

Los espectadores reaccionaron divididos: algunos compartieron su inquietud sobre la viabilidad futura, mientras que otros defendieron que las pensiones son un derecho laboral irrenunciable.

Qué alternativas propone para asegurar el futuro de las pensiones de los jóvenes trabajadores españoles

La solución planteada por Martín pasa por un cierto grado de capitalización: “Que me guarden lo que cotizo y me lo devuelvan cuando me jubile”. En otras palabras, vincular parte de la aportación a una cuenta individual, de forma similar a los sistemas mixtos de Suecia o Chile.

Su propuesta se resume en el siguiente cuadro comparativo:

Aspecto clave Sistema de reparto actual Modelo mixto sugerido por Martín Financiación Cotizantes pagan pensiones vigentes Parte a pensiones presentes, parte a cuentas individuales Riesgo Colectivo (solidaridad intergeneracional) Compartido (mercado + Estado) Ventaja Garantiza ingresos mínimos hoy Genera ahorro personal a largo plazo Desventaja Déficit si caen cotizantes Expuesto a vaivenes financieros

Como se aprecia, ambas fórmulas tienen pros y contras. El periodista José María Camarero lo puso sobre la mesa: “¿Y si a alguien le va mal laboralmente? ¿Se queda sin pensión?” La empresaria replicó que el Estado podría garantizar un tramo mínimo, pero insistió en premiar “el esfuerzo individual”.

Reacciones en el plató y dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de Seguridad Social español

La confrontación evidenció dos visiones contrapuestas. Por un lado, la defensa de la solidaridad intergeneracional; por otro, la llamada a la responsabilidad personal. Camarero, visiblemente crítico, calificó la idea de “injusta” para quienes sufran carreras laborales irregulares. “No todo el mundo puede ahorrar lo mismo”, advirtió.

Más allá del intercambio televisivo, los expertos recuerdan datos que alimentan la discusión: la pensión media contributiva ya roza los 1.260 euros mensuales, mientras que el salario medio apenas supera los 1.700 euros netos. Además, el Gobierno prevé que el gasto en pensiones pase del 12 % al 14 % del PIB en la próxima década. ¡Casi nada!

Por tanto, ¿es momento de cambiar las reglas?

Primero, reconocer la urgencia demográfica: cada año hay 150.000 personas más mayores de 65.

Segundo, diversificar las fuentes de financiación: cotizaciones, impuestos y, quizá, cuentas nocionales.

Tercero, potenciar la educación financiera para que los jóvenes entiendan el impacto de sus cotizaciones.

“Esto va con nosotros”, comentó un tertuliano, resumiendo el sentir generacional. Y es que, como dijo la propia Martín, “alguien tiene que pensar en una nueva fórmula si queremos recibir el mismo privilegio”. El debate sigue abierto, pero la pregunta ya está lanzada al aire: ¿podrá la Seguridad Social garantizar a los trabajadores de hoy la pensión que sueñan para mañana?