Puso una caravana en el jardín para alojar a su hijo y cuatro meses después recibió una carta del Ayuntamiento

El caso ocurrido en Francia pone el foco en los límites para instalar una caravana en una parcela privada. La normativa oficial es más estricta de lo que parece.

Un padre francés decidió colocar una caravana en el jardín de su casa para que su hijo pudiera alojarse allí mientras buscaba una vivienda que pudiera pagar. Cuatro meses después recibió una comunicación del Ayuntamiento. El episodio ha sido difundido por La Razón, que atribuye el caso al medio francés 20 Minutes, y ha vuelto a poner el foco sobre una pregunta cada vez más habitual: ¿puede utilizarse una caravana como alojamiento dentro de una propiedad privada?

La respuesta en Francia tiene varios matices. La información oficial del Gobierno francés establece un límite de tres meses al año para mantener una caravana en el jardín sin autorización urbanística. Sin embargo, existe una condición importante que cambia la interpretación del caso: durante ese periodo tampoco se permite utilizarla como vivienda o como anexo de la casa.

El asunto resulta especialmente reconocible en un momento en el que algunas personas buscan alternativas al alquiler convencional. Existen casos de personas que han optado por vivir durante meses en una autocaravana, aunque hacerlo no elimina las normas urbanísticas, de estacionamiento o de acampada que puedan aplicarse en cada lugar.

La norma francesa no solo fija un límite de tres meses

La ficha oficial de Service-Public.fr sobre caravanas en jardines particulares establece dos situaciones diferentes.

Cuando permanece menos de tres meses al año, no es necesario solicitar una autorización urbanística. Para calcular ese periodo se suman todos los días de estacionamiento, sean consecutivos o no. Además, las normas urbanísticas locales pueden imponer restricciones adicionales.

Pero esa exención no convierte la caravana en una vivienda. La Administración francesa especifica que no debe utilizarse como alojamiento ni como una ampliación de la vivienda principal durante ese periodo.

Si la instalación supera los tres meses al año, el propietario debe presentar una declaración previa de obras ante el Ayuntamiento. Por tanto, no se trata simplemente de comunicar que la caravana está allí, sino de someter la instalación al procedimiento urbanístico correspondiente.

Esto introduce un matiz relevante respecto al relato del padre francés. El problema no aparece exclusivamente al llegar al cuarto mes. Si la caravana estaba siendo utilizada efectivamente para alojar a su hijo, ese uso residencial ya debía analizarse conforme a las restricciones urbanísticas aplicables.

Quitar las ruedas puede cambiar el tratamiento urbanístico de la caravana

La normativa francesa también diferencia una caravana móvil de una instalación que ha perdido esa condición. Una caravana debe conservar elementos como sus ruedas y la barra de tracción para poder mantener su consideración original.

Si se retiran esos medios de movilidad, la Administración exige solicitar una autorización urbanística como si se tratara de una construcción. El procedimiento concreto puede variar dependiendo de su superficie y de las características de la instalación.

Tampoco existe una multa automática de 500 euros diarios por instalar una caravana de forma irregular. El Código de Urbanismo francés permite a la autoridad ordenar que una instalación se regularice o vuelva a ajustarse a la normativa. Esa orden puede ir acompañada de una penalización de hasta 500 euros por cada día de retraso, con un máximo acumulado de 25.000 euros.

Por tanto, los 500 euros son un máximo previsto legalmente para determinados procedimientos de incumplimiento, no una sanción automática que reciba cualquier propietario de una caravana.

En España no puede trasladarse automáticamente la regla francesa

La situación es distinta en España y tampoco existe una regla estatal equivalente que permita afirmar que toda caravana puede permanecer 48 o 72 horas y deba retirarse después. En las vías urbanas entran en juego las normas de tráfico, la señalización y las ordenanzas de cada municipio.

La DGT explicó en marzo de 2026 que las autocaravanas pueden estacionar, con carácter general, en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo. Los ayuntamientos sí pueden establecer limitaciones de tiempo y regular o prohibir la acampada en determinadas zonas, según las reglas actualizadas para autocaravanas.

Además, desde el 1 de octubre de 2026 entrará en vigor una modificación del Reglamento General de Circulación. Establecerá que las autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda deberán estacionarse sin desplegar elementos fuera de su perímetro, apoyados sobre los neumáticos y sin verter fluidos del habitáculo.

También es incorrecto afirmar que una persona que viva habitualmente en una caravana no puede empadronarse. Las instrucciones técnicas del Padrón municipal citan expresamente las caravanas entre los domicilios que pueden figurar válidamente cuando reflejan el lugar donde realmente reside una persona. El empadronamiento, además, es independiente de las controversias sobre la situación física o jurídica del alojamiento.

Esto no significa que una caravana pueda instalarse como vivienda permanente en cualquier terreno. La legalidad urbanística, el estacionamiento y el empadronamiento son cuestiones distintas y deben analizarse según el lugar y las normas aplicables.