Policía Nacional avisa sobre la renovación del DNI: dejarlo para última hora puede convertirse en un problema

El DNI, ese documento tan esencial que solemos llevar encima sin pensar mucho en él, es uno de esos papeles que, aunque siempre está ahí, puede traernos más de un dolor de cabeza si se nos olvida. Todos sabemos que es vital para muchas gestiones diarias, pero lo que probablemente no todos recordamos es que tiene fecha de caducidad. ¡Y ojo! No es algo que debas dejar para última hora.

La Policía Nacional acaba de lanzar una alerta en sus redes sociales para recordarnos la importancia de renovar el DNI con tiempo, y también para aclarar algunos puntos sobre los plazos y los requisitos. Si eres de los que espera hasta que el DNI esté caducado para renovarlo, quizás quieras seguir leyendo.

¿Cuándo debo renovar el DNI?

Si no quieres correr el riesgo de quedarte sin identificación a última hora, la Policía recomienda renovar el DNI con al menos seis meses de antelación a su fecha de caducidad. Si el documento ya está caducado, no pasa nada, pero ¿por qué esperar a estar en apuros cuando puedes anticiparte?

Por otro lado, si tu objetivo es renovar el pasaporte, el plazo se alarga a un año de antelación, algo que viene bien saber si estás planeando algún viaje.

¿Qué documentos necesitas para la renovación?

A la hora de renovar tu DNI, hay algo básico que debes recordar: llevar el DNI antiguo. En caso de que lo hayas perdido, tendrás que presentar una denuncia previa para poder proceder con la renovación.

Si tienes hijos menores de 14 años y te toca renovar su DNI, recuerda que el menor debe ir acompañado de su madre, padre o tutor legal. Para el pasaporte, la cosa se complica un poco más: el niño debe estar acompañado por ambos padres o, en su defecto, uno de ellos debe firmar una autorización expresa en comisaría.

¿Y el pasaporte? ¿Qué pasa con él?

Si además de renovar el DNI, te toca renovar el pasaporte, debes tener en cuenta que el DNI debe estar vigente para poder tramitar el pasaporte. Así que, si no tienes el primero en orden, no podrás hacer nada con el segundo. ¡Algo que no todos sabemos!

Si no quieres verte atrapado por las prisas, lo mejor es que te organices con tiempo. Además, recuerda que el sistema de citas para renovar el DNI suele estar muy solicitado, así que lo más prudente es anticipar cualquier gestión. Por último, te dejamos la lista de requisitos básicos para renovar el DNI o el pasaporte:

DNI antiguo (si lo has perdido, denuncia previa).

Para menores de 14 años: acompañados de madre, padre o tutor legal.

Para renovar el pasaporte: DNI vigente.

Ya sabes, ¡no dejes para mañana lo que puedas renovar hoy!