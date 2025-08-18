Plan Rehabilita 2025: hasta 10.000 euros del Ayuntamiento de Madrid para reformar tu vivienda

La nueva subvención municipal cubre entre el 40 % y el 90 % del presupuesto para obras de accesibilidad, eficiencia energética y salubridad en edificios con calificación F o G o protegidos.

Reformar un piso en la capital nunca había sido tan asequible. El Ayuntamiento de Madrid estrena el Plan Rehabilita 2025, que concede hasta 10.000 euros por vivienda a propietarios y comunidades que mejoren la accesibilidad, reduzcan el consumo energético o eliminen riesgos para la salud. La convocatoria se articula en dos periodos (hasta el 4 de agosto y del 1 de octubre al 1 de diciembre) y promete financiar la mayor parte de la obra sin adelantar todo el dinero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos y cómo pedirla? Sigue leyendo.

Requisitos clave para solicitar la ayuda municipal y evitar pagar de más en tu reforma

El primer filtro es la ubicación: la vivienda debe estar dentro del término municipal de Madrid. Además, el inmueble ha de contar con calificación energética F o G, o bien estar protegido por su valor arquitectónico.

Sobre la mesa se contemplan actuaciones tan variadas como instalar ascensores, rampas, aislar fachadas, cambiar sistemas de calefacción obsoletos, retirar amianto o colocar placas solares. Ni loco querrás asumir todo el coste si el Ayuntamiento puede cubrir hasta el 90 % de la factura, ¿verdad?

Fechas y plazos definitivos que marcan la convocatoria del Plan Rehabilita 2025 madrileño

La carrera por la subvención arranca con dos ventanas temporales claras: la primera, abierta ya, cierra el 4 de agosto de 2025; la segunda se extenderá del 1 de octubre al 1 de diciembre. Presentar la solicitud fuera de plazo implica quedarse fuera, así que marca esas fechas en rojo.

El registro puede hacerse presencialmente en las oficinas municipales o de forma telemática a través de la sede electrónica (sede.madrid.es). El consistorio evaluará las peticiones por orden de entrada hasta agotar presupuesto, de ahí que moverse rápido sea decisivo.

Pasos prácticos para presentar la solicitud online o presencial sin perder un solo detalle

Tanto si optas por la ventanilla física como por Internet, el procedimiento es idéntico: cumplimentar el formulario oficial, adjuntar la memoria técnica que describa las obras y aportar el Informe de Evaluación del Edificio (IEE).

También debes incluir el presupuesto desglosado y, cuando proceda, la licencia de obras. Una vez aprobada, la ayuda puede abonarse por adelantado, lo que evita adelantar dinero propio antes de que empiece la reforma. ¿Aún dudas? Recuerda que una solicitud completa acelera la resolución y, por consiguiente, tu reforma.

Cuánto cubre la subvención según accesibilidad eficiencia energética salubridad y energías limpias

Tipo de intervención Rango de subvención sobre el coste Ejemplo de obra subvencionable Accesibilidad 40 % – 90 % Instalación de ascensores o rampas Eficiencia energética 40 % – 90 % Aislamiento térmico de fachadas Salubridad 40 % – 90 % Eliminación de elementos con amianto Energías limpias 40 % – 90 % Colocación de placas solares

Antes de pulsar el botón “Enviar” (o de entregar la carpeta en registro), revisa que no falte ningún documento esencial. Un pequeño despiste puede retrasar semanas la aprobación. Checklist indispensable para que tu solicitud llegue a buen puerto:

Informe de Evaluación del Edificio (IEE) sellado y actualizado.

Memoria técnica detallando las obras proyectadas.

Presupuesto desglosado y, en su caso, licencia de obras.

Formulario oficial cumplimentado (oficina o sede electrónica).

Por tanto, si tu edificio necesita un ascensor, mejorar el aislamiento o apostar por placas solares, el Plan Rehabilita 2025 es la oportunidad perfecta. Aprovecha los plazos, reúne la documentación y deja que el Ayuntamiento asuma buena parte de la factura. Reformar tu hogar puede ser más sencillo, más limpio y, sobre todo, mucho más barato de lo que imaginas.