Pere Navarro reivindica la V16, pero las cifras generales de atropellos de la DGT no prueban su eficacia

Pere Navarro defendió la baliza V16 en una entrevista emitida el 13 de septiembre. El balance estival suma tres peatones fallecidos más que en 2025, pero no distingue los atropellos relacionados con vehículos averiados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) registró 26 peatones fallecidos por atropello en vías interurbanas durante julio y agosto de 2026. En el mismo periodo de 2025 hubo 23. Su balance, publicado el 7 de septiembre, no indica si esas personas habían bajado de un vehículo averiado. Pere Navarro defendió la baliza V16 en Radio 5 el 13 de septiembre. Ese recuento general no permite concluir si el dispositivo ha evitado atropellos o ha fracasado en ese propósito.

Qué cuentan los 26 atropellos mortales del verano

Los 26 fallecimientos forman parte del balance de 240 muertes en carretera durante julio y agosto. Catorce atropellos se produjeron en autopistas o autovías y doce en carreteras convencionales. La diferencia de tres peatones respecto a 2025 describe la evolución de todos los atropellos mortales en esas vías. El de 2026 fue el primer verano con la V16 conectada obligatoria; en 2025 todavía se admitían triángulos. Esa comparación temporal tampoco aísla otros factores de los siniestros.

El grupo que la V16 pretende proteger es más específico. En noviembre de 2025, la DGT estimó unos 25 atropellados muertos al año tras bajar de un vehículo. Muchos señalizaban una avería. El Gobierno citó después otra media, de 22 fallecidos mientras colocaban o retiraban triángulos. La reflexión de Navarro ya describía el riesgo de salir del coche. Esas cifras corresponden a colectivos y periodos distintos: ninguna puede compararse directamente con los 26 peatones del verano.

Qué respondió el Gobierno sobre los estudios de la baliza V16

Tres senadores preguntaron en enero de 2026 si la decisión de imponer la V16 se apoyaba en estudios comparativos independientes. Solicitaron información sobre tiempos de reacción, reducción efectiva de atropellos y visibilidad según el tiempo y el terreno. En su respuesta del 25 de febrero, el Gobierno alegó el riesgo de colocar triángulos y remitió a la web de la DGT. No identificó ningún estudio ni expuso una metodología comparativa. La pregunta se refería a la justificación original de la norma, no a una evaluación de siniestros posteriores. La falta de estudios citados no demuestra que tales trabajos no existan.

La entrevista de Radio 5 trataba la implantación de la baliza, sin presentar un balance específico de víctimas tras averías. Navarro defendió la conectividad del dispositivo y recurrió a la expresión «innovadores, ingeniosos, imaginativos» para reivindicar su desarrollo. Sus palabras no ofrecían una reducción medida de atropellos. El titular de AutoBild del 28 de septiembre habla de poca eficacia, pero su artículo no aporta una serie comparable que permita calcularla.

A quién obliga la V16 y qué hace al activarse

La V16 conectada es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para señalizar vehículos inmovilizados y sustituye a los triángulos. La DGT incluye turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos no especiales entre los obligados a llevarla. En las motocicletas no existe esa obligación, aunque Tráfico aconseja utilizarla. La norma establece qué señal debe emplearse; por sí sola, no demuestra cuánto ha variado el número de atropellos.

No sirve cualquier luz V16: debe ser un modelo conectado y figurar en la relación oficial de dispositivos certificados. El conductor puede consultar los modelos certificados de V16 antes de comprar o comprobar el que ya guarda en su vehículo. Al activarse, la baliza comunica su ubicación a DGT 3.0, que difunde avisos mediante navegadores y paneles. Funciona sin aplicación móvil y el precio incluye al menos doce años de conectividad, según la DGT.

Cómo actuar si el coche queda inmovilizado

Ante una inmovilización, la DGT recomienda tener la baliza en un lugar accesible. Debe encenderse y colocarse en la parte más alta posible sin caminar por la calzada. También deben encenderse las luces de emergencia. El artículo 130.3 del Reglamento General de Circulación exige salir por el lado opuesto al tráfico si existe un lugar seguro fuera de la vía. Si no pueden hacerlo con seguridad, los ocupantes deben permanecer dentro con el cinturón abrochado.

La señal luminosa y el aviso digital no sustituyen la llamada de auxilio. La V16 no llama automáticamente al 112 ni solicita una grúa. Si hay heridos o peligro, el conductor debe llamar a emergencias. Para una avería, debe pedir asistencia. Conocer qué pasa al activarla ayuda a no confiar en una ayuda automática que el dispositivo no presta.

La guía oficial de la DGT detalla cómo usarla.