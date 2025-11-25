DGT: marcas y modelos certificados de balizas V16 obligatorias para 2026

Las balizas V16 conectadas serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026 y solo los modelos certificados podrán utilizarse para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera. El catálogo oficial ya reúne decenas de marcas y modelos homologados.
Las balizas vienen a sustituir por completo a los tradicionales triángulos de preseñalización, convirtiéndose en el único sistema válido para advertir al resto de conductores de un accidente o avería.
Catálogo completo de marcas y modelos certificados de balizas V16 conectadas que podrán utilizar los conductores desde 2026
Las balizas V16 conectadas han pasado por un proceso de certificación para garantizar su funcionamiento, autonomía, resistencia y conectividad con la plataforma DGT 3.0. Este catálogo se actualiza con frecuencia e incluye marcas muy conocidas por los conductores, pero también fabricantes especializados en señalización vial.
Antes de ver la tabla, conviene preguntarse: ¿qué diferencia a un modelo certificado de uno que no lo está? Básicamente, que solo los validados por los laboratorios LCOE o IDIADA podrán usarse legalmente a partir de 2026.
Entre las características comunes encontramos luz LED visible a un kilómetro, conectividad integrada mediante chip GPS y SIM, y autonomía mínima de 30 minutos. Por lo tanto, si estás pensando en comprar una, merece la pena comprobar con detalle si aparece en el listado oficial.
A continuación se incluye una tabla con una selección representativa (solo una parte del catálogo total) que refleja la variedad de modelos homologados:
|Fecha de certificación
|Certificado
|Modelo
|Marca
|Solicitante
|22 diciembre 2022
|LCOE 2022110790G1
|Help Flash IoT
|Help Flash
|NETUN SOLUTIONS, S.L.
|20 enero 2023
|LCOE 2023010020G1
|FlashLED SOS
|FlashLED
|Turisport S.L.
|12 junio 2023
|IDIADA PC23060613
|MOD100
|3e / Baliza3e
|Energía Eléctrica Eficiente
|30 octubre 2023
|LCOE 2023100843G1
|FlashLED SOS v2
|Flash LED
|Turisport S.L.
|20 mayo 2024
|IDIADA PC24050316
|LEDguardian V16 IoT
|OSRAM
|OSRAM GmbH
|12 septiembre 2024
|LCOE 2024070742G1
|IoT V4
|Help Flash
|NETUN SOLUTIONS, S.L.
|13 enero 2025
|LCOE 2024050503G1
|Claim Light NB IoT
|Speed Sound
|Speed Sound, S.A.
Este listado muestra solo una parte del catálogo total, que incluye muchas más marcas como Limburg Technology, Ledel Solutions o Innovacel. El conductor puede escoger entre decenas de modelos con diferentes diseños, precios y funcionalidades adicionales. Para ver el listado oficial puedes entrar a la web de la Dirección General de Tráfico.
Cómo elegir una baliza V16 conectada entre todas las marcas certificadas disponibles
Con un catálogo tan amplio, elegir una baliza concreta puede generar dudas. Por eso resulta útil fijarse en algunos aspectos básicos que ayudan a tomar una decisión práctica.
Antes de comprar, conviene revisar detalles como la visibilidad del LED, los sistemas de sujeción disponibles, el acabado o la garantía. Aunque todas cumplen requisitos mínimos, cada fabricante ofrece características particulares que pueden encajar mejor con ciertos vehículos o rutas.
Para orientarte mejor, aquí tienes una lista sencilla con los criterios que más valoran los conductores al comparar modelos certificados:
- Sistema de imán y estabilidad para adherirse correctamente incluso con viento.
- Autonomía real ofrecida por la pila o batería, más allá del mínimo obligatorio.
- Tamaño y peso, especialmente relevante si se guarda en la guantera.
- Durabilidad de materiales, algo importante para quienes pasan muchas horas en carretera.
- Rapidez de encendido y luminosidad, clave en situaciones de emergencia.
Como ves, la variedad es grande y puede que incluso te preguntes: ¿merece la pena apostar por un modelo más completo si todos cumplen la normativa? En muchos casos, sí. Los extras de calidad pueden marcar la diferencia al colocar la baliza en una situación complicada.
Un catálogo en expansión que se volverá esencial para millones de conductores en 2026
El catálogo de balizas V16 conectadas sigue creciendo con nuevas certificaciones mes a mes. Algunas marcas han presentado varias versiones de un mismo modelo, perfeccionando su diseño para mejorar su conectividad o su resistencia al clima.
Y lo más importante: a partir del 1 de enero de 2026 la V16 conectada será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro, por lo que disponer de un modelo certificado dejará de ser opcional y pasará a ser obligatorio si quieres circular con seguridad y evitar sanciones.