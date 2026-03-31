Oferta destacada en El Corte Inglés para una cafetera superautomática con molinillo y vapor para capuchinos

La De’Longhi Autentica ETAM 29.510.B baja a 359 euros y prepara hasta dos cafés a la vez con solo apretar un botón. El modelo incluye molinillo con 13 niveles, vapor manual y un uso pensado para el día a día. Para quienes quieren buen café en casa sin complicaciones, esta oferta recorta a la mitad el precio anterior y apuesta por un formato compacto que no estorba en la encimera.

Una cafetera superautomática compacta para ahorrar espacio y ganar comodidad diaria

Su diseño estrecho permite colocarla en casi cualquier rincón de la cocina ocupando poco. Y cuando toca café, no hay misterio: pulsas y listo, incluso con la opción de sacar dos tazas a la vez, algo muy útil si vais con prisa o sois varios en casa. Ya eres tú, quien elige qué grano de café echar lo que variará el precio de la compra, al ser de más o menos calidad.

Molinillo integrado con 13 niveles, vapor manual y controles fáciles de usar: el depósito para café en grano y el molinillo integrado con 13 niveles de molienda permiten ajustar el grosor según el aroma e intensidad que prefieras. Además, incorpora boquilla de vapor manual para espumar leche y preparar bebidas como capuchinos o lattes. ¿Te apetece variar del café de siempre sin salir de casa?

Clave de la oferta y del modelo Detalle Modelo De’Longhi Autentica ETAM 29.510.B Precio actual 359 euros Precio anterior 719 euros Preparación Hasta dos cafés a la vez con un botón Molienda Molinillo integrado con 13 niveles Leche Boquilla de vapor manual para espumar Limpieza Piezas extraíbles y programa de descalcificación

En limpieza también va al grano: hay accesorios extraíbles que pueden ir al lavavajillas y un programa automático para descalcificarla cada ciertos meses.

Precio final en El Corte Inglés, entrega gratuita, devoluciones y financiación disponible

Puedes ver la oferta en la web de El Corte Inglés, donde se la rebaja deja el precio en 359 euros frente a 719 euros, con entrega gratuita en pocos días y 15 días para devoluciones desde la recepción. Por otro lado, se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses, por lo que puede encajar mejor en distintos presupuestos. Vamos, una opción redonda si estabas pensando en dar el salto a una superautomática.