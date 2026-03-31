Cuánto dura el subsidio del SEPE con 90, 150 o 180 días cotizados y cuándo puede llegar hasta 21 meses

El subsidio por “insuficiencia de cotización” se mantiene como red de seguridad para quienes no llegan al año trabajado. En 2026, el límite de ingresos para acceder es de 915,75 euros al mes y la solicitud tiene un plazo máximo de seis meses.

Perder el empleo sin haber alcanzado los 360 días cotizados necesarios para cobrar la prestación contributiva no implica quedarse sin protección. El SEPE mantiene el subsidio por “insuficiencia de cotización”, pensado para quienes se quedan en paro tras solo unos meses trabajados. Y en 2026, con 90 días cotizados ya se abre la puerta a una ayuda mensual de 570 euros.

Qué es el subsidio por insuficiencia de cotización del SEPE y a quién protege

Esta ayuda está dirigida a personas trabajadoras en situación legal de desempleo que, por haber cotizado poco tiempo, no alcanzan el año de carencia. La finalidad es clara: evitar que la falta de antigüedad laboral deje fuera del sistema de protección a quienes acaban de perder su empleo.

¿Te han despedido o se te ha terminado el contrato y no llegas a los 360 días? En ese caso, este subsidio actúa como un “salvavidas” para no quedarse a cero de un día para otro.

Requisitos de rentas del SEPE: tope de 915,75 euros mensuales en 2026

Uno de los puntos clave para acceder al subsidio es el límite de ingresos. El SEPE exige que la persona solicitante no supere los 915,75 euros mensuales.

Esta cifra corresponde al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2026 se sitúa en 1.221 euros. Además, hay un matiz que puede jugar a favor de muchas personas: en el cálculo de rentas no se incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias, lo que facilita encajar en el requisito económico.

Cuánto se cobra con 90 días cotizados: 570 euros y pagos decrecientes

La cuantía del subsidio no se mantiene fija, sino que es decreciente y se calcula en función del IPREM. Para verlo de forma clara, estos son los tramos de pago:

Periodo de cobro Porcentaje sobre el IPREM Cuantía mensual Primeros 6 meses 95% 570 euros Segundo semestre 90% 540 euros A partir del año 80% 480 euros

En la práctica, esto significa que si cumples el mínimo de cotización y accedes, arrancas con 570 euros al mes durante el primer tramo. Luego la cuantía baja. Ojo, que esto conviene tenerlo en mente para hacer números en casa.

Duración según días cotizados, cargas familiares y el plazo de seis meses

La duración del subsidio cambia según el tiempo trabajado y, en algunos casos, según si existen cargas familiares. El SEPE lo concreta así:

Con entre 90 y 150 días cotizados, se cobra durante 3, 4 o 5 meses respectivamente, tengas o no familia a cargo.

Con 180 días cotizados, si no hay cargas familiares, se cobra 6 meses. Si sí existen responsabilidades familiares, la ayuda puede ampliarse hasta un máximo de 21 meses.

Y ahora viene lo importante de verdad: el plazo. El SEPE recuerda que la solicitud debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a la pérdida del empleo. Si pasa ese medio año y no se pide, se deniega automáticamente por estar fuera de plazo. Así que, dicho en plata: que no se te pase la fecha, porque luego vienen los disgustos. En el caso, que hayas tenido 360 días, tienes derecho a paro, con un máximo de 2 años de prestación.

Además, es fundamental que las cotizaciones realizadas hayan sido por desempleo dentro del Régimen General, en sistemas especiales (como el agrario o el del mar) o en contratos de formación, ya que no todos los tipos de cotización cuentan para este subsidio.