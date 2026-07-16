Diseñan una minicaravana de 52 kilos que puede remolcarse en bicicleta y tiene espacio para un inodoro

La Eco Slide Out de Alpencamper mantiene un formato estrecho durante la marcha y amplía su habitáculo al llegar al destino. Pesa 52 kilos en vacío, permite dormir a dos personas y se comercializa por 8.350 francos suizos.

El fabricante suizo Alpencamper ha incorporado a una minicaravana para bicicletas un sistema extensible habitual en vehículos recreativos de mayor tamaño. Una sección de la pared lateral se desplaza hacia el exterior para crear una cabina rígida con espacio suficiente para una zona de descanso doble.

La pared deslizante amplía la minicaravana hasta crear una cama doble

Durante el trayecto, la Eco Slide Out mide 2,14 metros de largo, 97 centímetros de ancho y 1,30 metros de alto. Estas dimensiones permiten mantener un conjunto relativamente compacto detrás de la bicicleta, sin recurrir a una estructura de lona que deba montarse al finalizar cada etapa.

Una vez estacionada, la pared lateral puede desplazarse unos 50 centímetros. El interior alcanza entonces 2,08 metros de largo, 1,40 metros de ancho y 1,22 metros de alto, unas medidas que permiten habilitar una superficie de descanso para una o dos personas. Cuatro soportes mantienen estable el remolque mientras permanece desplegado.

La estructura combina aluminio y materiales compuestos, mientras que las paredes tienen un grosor de tres centímetros. El fabricante señala que el aislamiento está pensado para viajar durante el verano y las estaciones de temperaturas moderadas. La cabina también ofrece una mayor protección frente a la lluvia y el viento que una tienda de campaña convencional.

El interior ofrece 270 litros y un compartimento para inodoro portátil

La cama se sitúa sobre un espacio de almacenamiento con 270 litros de capacidad destinado a guardar equipaje, alimentos y material de acampada. Dentro de esta zona existe un compartimento específico para colocar un inodoro separador portátil.

No se trata de un cuarto de baño completo ni de un sanitario integrado en el equipamiento estándar. La ficha del producto únicamente menciona el hueco preparado para alojar este accesorio, una solución que permite disponer de mayor autonomía durante las rutas alejadas de cámpings o instalaciones públicas.

El equipamiento incluye una ventana aislada de 50 por 35 centímetros, mosquitera, persiana, iluminación alimentada por batería, estructura de cama, mesa, una caja aislada para alimentos y un estante para objetos personales. La entrada también cuenta con protección frente a las condiciones meteorológicas.

Precio, compatibilidad y límites de uso de la Eco Slide Out

La minicaravana utiliza un enganche Weber compatible con la mayoría de bicicletas y bicicletas eléctricas. Monta ruedas de 20 pulgadas y registra un peso en vacío de 52 kilos. En Suiza, su peso máximo autorizado en funcionamiento es de 80 kilos, aunque la empresa indica que deben respetarse las normas vigentes en cada país.

Su precio oficial es de 8.350 francos suizos. Alpencamper establece un plazo de fabricación de entre cuatro y seis semanas, al que se añaden entre cinco y diez días laborables para los envíos a países de la Unión Europea.