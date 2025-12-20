No garantiza el Gordo pero sí ganar entre 500 y 900 euros con el método del ‘Súper Décimo’ en Navidad

El lotero barcelonés Víctor Fernández explica el ‘Súper Décimo’, que consiste en comprar las 100 terminaciones del 00 al 99. La idea, viral desde 2024, está dirigida a quienes ya gastan cada año una cantidad elevada en décimos. En la administración del Centro Comercial Arenas, en Barcelona, la campaña arranca en verano. Allí, a sus 32 años, Víctor Fernández resume el fenómeno: comprar del 00 al 99, cien décimos distintos.

¿La promesa? Un retorno mínimo de 500 euros en Navidad y de unos 900 en el sorteo del Niño, con una inversión que ronda los 2.000 euros.

Qué es el ‘Súper Décimo’ y cómo garantiza retornos mínimos al jugador

El sistema es simple: adquirir todas las terminaciones posibles. Fernández lo define de forma clara: “Si alguien ya tiene la costumbre de gastar mucho dinero en lotería, con este sistema se garantiza un retorno mínimo de 500 euros en Navidad y de unos 900 en el sorteo del Niño”.

A continuación, un resumen práctico de la propuesta que se ha hecho popular en 2024. Por lo tanto, sirve para entender de un vistazo la idea central.

Concepto Dato Inversión aproximada 2.000 € Retorno mínimo en Navidad 500 € Retorno aproximado en el Niño 900 €

Según el lotero, no es una fórmula para cualquiera. ¿Compras uno o dos décimos al año? Entonces no es tu opción. Está pensada para quienes ya destinan cantidades altas y quieren asegurarse “no perderlo todo”.

Quiénes deberían considerar esta compra masiva de terminaciones y por qué

Fernández insiste en que el ‘Súper Décimo’ es para clientes que, año tras año, ya gastan cerca de esa cifra sin apenas darse cuenta. De ahí que, más que un sistema para “ganar”, busque minimizar el riesgo. Lo explica desde la experiencia diaria: hay quien prefiere cierto control en un juego de azar.

Esa necesidad convive con la superstición. Este año, por ejemplo, la terminación 25 se agotó en verano, mientras otras permanecieron en el mostrador hasta que no quedaba alternativa. Además, muchos clientes reservaron fechas de nacimiento, aniversarios y códigos postales desde julio.

Claves del auge reciente del ‘Súper Décimo’ en esta administración:

Un vídeo explicativo en redes desbordó reservas y agotó packs meses antes.

Búsqueda de control: asegurarse algo, aunque sea pequeño.

Supersticiones y terminaciones: el 25 voló; otras se vendieron al final.

Previsión extrema: elección de fechas personales con mucha antelación.

Gestión intensa: equipo de siete en días fuertes y gran volumen diario.

Por qué se ha hecho viral y cómo se vive dentro de la administración

El éxito no fue solo el producto, sino “la manera de contarlo”. Prepararon packs incluso de noche para atender la demanda. Aun así, la receta interna es otra: orden, calma y equipo. En los días de más movimiento, facturan en una jornada lo que otros comercios en una semana, sin perder el ritmo.

El día del sorteo, emociones multiplicadas y trabajo sin un respiro

El 22 de diciembre el ambiente cambia: primero silencio, después gritos y abrazos si hay premio. Fernández lo resume con una frase que conoce bien: “Repartir un premio importante es un privilegio. No pasa todos los años y no le pasa a todo el mundo”. Y, acto seguido, más gestión, llamadas y la preparación del sorteo del Niño.

No hay fórmulas mágicas. Él mismo lo recuerda: “Fe y acción. Lo que está en tu mano, hazlo bien. Lo demás, déjalo al azar”. En definitiva, ilusión, costumbre y asumir que no todo depende de uno.