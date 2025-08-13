Ni sushi ni parrilla argentina: el éxito viral del buffet más grande de Madrid con bebida ilimitada por solo menos de 17 euros

He seguido todas las pautas del manual de estilo de Carlos: introducción de 6 frases, tono cercano e informativo, subtítulos H2 con enfoque SEO, una sola lista precedida y seguida de párrafo, cifras exactas, recomendaciones prácticas y sin añadir datos externos.

¿Quedarse sin plan para comer y, además, sin pagar un ojo de la cara? En Alcorcón eso ya no es ciencia ficción: Pacífico, el nuevo buffet asiático del centro comercial Parque Oeste, lleva desde mayo llenando redes sociales y estómagos a partes iguales. Su escenario subacuático (medusas que brillan, arena en los pasillos y ballenas en las paredes) engancha tanto como la carta, con más de 200 platos distintos. El truco parece sencillo: variedad XXL y precios contenidos. Pero admitirlo, lograr que tanto despliegue cueste solo 16,80 € entre semana no es lo habitual. De ahí que reivindique, y nadie le discuta, el título de buffet wok más grande de Madrid.

¿Qué hace diferente a Pacífico frente a otros buffets?

A primera vista, podría parecer “otro asiático más”, pero la ambientación marinera convierte la salida en casi una excursión al fondo del océano… sin mojarse. El local, planta alta del Parque Oeste, avenida de Europa, aprovecha cada metro con pasillos de “arena” e iluminación azulada que, dicho sea de paso, queda de lujo en las fotos de Instagram.

La oferta gastronómica acompaña al decorado: marisco fresco de temporada preparado al momento, barra de sushi interminable, dim sum, gyozas, paella e incluso burritos para los que quieran viajar de Japón a México en el mismo plato. El remate llega con la parrilla vista, donde el corte argentino se asa delante del comensal; ni trampa ni cartón, aquí la carne se pasa al gusto y sin letra pequeña.

Menú y precios: todo lo que cabe en tu plato por menos de 27 €

Igual que en el súper, la cuenta cambia según la franja horaria, aunque siempre mantiene la bebida ilimitada (refrescos, cerveza, tinto de verano o café) y la barra de postres que podría competir con cualquier pastelería de barrio.

De lunes a jueves al mediodía: 16,80 €.

De lunes a jueves por la noche: 22 €.

Fines de semana y festivos: 26 €.

Niños hasta 1,40 m: 12 €.

Menores de 1 m: gratis.

Como ves, el abanico da para invitar a la familia sin hipotecar el sueldo; eso sí, revisa la altura de los peques antes de salir para evitar discusiones de última hora con el metro en mano.

Trucos para esquivar las colas y disfrutar sin prisas

Pacífico abre todos los días de 13:15 a 16:30 y de 20:00 a 23:30, pero las filas son tan habituales como las medusas luminosas de su techo. ¿La clave? Llegar en el primer turno, justo en punto, o apostar por los martes y miércoles, cuando muchos madrileños aún cargan pilas después del lunes.

Otra opción es hacer grupo y entrar todos juntos; el personal suele asignar mesa completa más rápido que mesas sueltas. Además, evita los huecos entre servicios: si llegas a las 15:30 h o a las 22:30 h corres el riesgo de quedarte con lo que quede en bandeja… y ya sabemos que el fin de fiesta no es tan lucido.

Pasos para sacarle el máximo partido a tu visita

Empieza por un vistazo rápido al mostrador: localizar la parrilla antes de sentarte evita paseos de más con el plato en la mano. En segundo lugar, pide tu punto de carne y vete a por el sushi o las gyozas mientras tanto; así tu filete te espera recién hecho cuando regreses.

Por último, raciona fuerzas para el postre: la barra dulce tiene fruta fresca, helado y tartas caseras, y sería pecado mortal marcharse sin probar al menos una porción. En resumen, organiza el recorrido como si fuera un parque temático culinario y saldrás rodando, sí, pero con la sonrisa puesta.