Ni Madrid ni tampoco Barcelona: esta ciudad lidera el ranking nacional con más bares por mil habitantes en España

Esta urbe de Castilla y León supera a las grandes capitales con su impresionante densidad de establecimientos hosteleros, convirtiéndose en uno de los lugares más atractivos para quienes disfrutan del tapeo.

La llegada de un nuevo año es para muchos el momento perfecto para planificar escapadas y descubrir rincones únicos de nuestra geografía. En España, la tradición de ir de bares gana por goleada frente a otras actividades de ocio, y no es de extrañar si tenemos en cuenta que somos el país con más bares per cápita del mundo. Sin embargo, la ciudad que encabeza el ranking nacional no es ni Madrid ni Barcelona, sino una joya de Castilla y León: León.

Por lo tanto, si te apasiona la cultura gastronómica y disfrutar de un buen aperitivo en cada esquina, esta localidad te está esperando con más de 5 bares por cada mil habitantes. ¿Te interesa saber más? A continuación, te contamos las razones que convierten a León en la ciudad española con mayor densidad de locales hosteleros.

León bate récords por ser la ciudad con más bares por cada mil habitantes en España

La capital leonesa, con un promedio de 5,03 bares por cada mil habitantes, lidera el ranking español de establecimientos hosteleros. Quienes visitan esta ciudad se sorprenden al comprobar la enorme variedad de locales, muchos de ellos ubicados en su emblemático casco antiguo. De hecho, Salamanca se sitúa en segundo lugar con 4,22 bares por cada mil habitantes, aunque queda por detrás de León en esta peculiar competición.

¿Por qué León ostenta esta cifra tan alta? En primer lugar, se trata de un destino con una larga tradición de tapeo y cultura social vinculada a la gastronomía. Por otro lado, el turismo nacional e internacional que recibe la ciudad se deja seducir por sus bares, donde lo habitual es ofrecer tapas o pinchos generosos junto a las consumiciones.

Así se organiza el popular Barrio Húmedo de León, referente indiscutible para los amantes del tapeo

Uno de los grandes atractivos de León es el Barrio Húmedo, situado en pleno casco histórico. Su nombre, según algunas investigaciones, proviene de la costumbre de vender vino a granel, lo que hacía que parte de la bebida terminara derramada por las calles. Esta zona concentra más de un centenar de locales en torno a las plazas de San Martín y Mayor, convirtiéndose en un auténtico paraíso para quienes disfrutan de la gastronomía en pequeñas dosis.

A continuación, se muestra una tabla comparativa con las densidades de bares en tres ciudades destacadas de Castilla y León, para que puedas hacerte una idea de su oferta hostelera:

Ciudad Bares por cada 1.000 habitantes León 5,03 Salamanca 4,22 Burgos 3,50 (aprox.)

Como ves, León se mantiene a la cabeza, seguida de cerca por Salamanca. En cualquier caso, ambas ofrecen una experiencia culinaria irresistible.

Lista de razones por las que León es un destino imperdible

Antes de terminar, conviene repasar los aspectos que hacen de León un lugar único para los amantes del tapeo y la tradición hostelera. Vale la pena tener a mano esta pequeña lista:

Amplia oferta de bares y restaurantes: la gran densidad de locales garantiza una variada experiencia gastronómica. Tapas generosas con cada consumición: una costumbre muy arraigada que suma encanto a cada visita. Casco histórico con un ambiente inigualable: pasear por sus callejuelas repletas de historias y anécdotas es un verdadero privilegio. Historia y patrimonio cultural: además de la buena comida, León cuenta con monumentos y rincones de enorme valor histórico.

Terminar el día disfrutando de una cerveza o un vino local, acompañado de una tapa típica, es la forma perfecta de conocer el carácter de esta ciudad. Por consiguiente, si buscas una escapada divertida y gastronómica a partes iguales, León se alza como el gran ganador en cuanto a bares se refiere.