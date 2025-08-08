Netflix jubila su plan Básico y se cambia al de anuncios: todo lo que necesitas saber

¿Quién no ha mirado alguna vez la factura de Netflix y ha pensado “otro eurito más”? Pues agárrate, porque la plataforma vuelve a mover ficha. A partir de septiembre, sí, ese mes en que muchos seguimos pagando la vuelta al cole, el plan Básico sin anuncios desaparece de España. Y no, no te pedirán permiso: tu cuenta pasará de golpe al Estándar con anuncios.

La buena noticia, según Netflix, es que pagarás menos; la mala, que verás publicidad. En números claros: del recibo de 9,99 euros al de 6,99 euros mensuales. Ellos hablan de “ahorro del 30 %” y de “mejor calidad de vídeo”, tú decidirás si compensa.

¿Qué pasará con tu plan Básico en septiembre?

En cuanto arranque septiembre, Netflix desactivará el plan Básico sin anuncios para todos los usuarios españoles. La compañía ya lo hizo en Canadá y Reino Unido a principios de julio y aplica ahora el mismo guion aquí. El cambio será automático: un día te despertarás con el Estándar con anuncios activado y con 3 euros menos en la cuenta.

Netflix defiende la jugada asegurando que, además del recorte del 30 % en la cuota, ganarás resolución Full HD (1.080p) y podrás usar dos dispositivos simultáneos. Eso sí, prepárate para los cortes publicitarios que, por muy cortos que sean, aparecen en mitad de tu serie favorita.

Comparativa rápida de planes, precios y calidad

Antes de decidir si aceptas o no la “rebaja”, echa un vistazo a las diferencias oficiales.

Plan Precio mensual Calidad de vídeo Dispositivos simultáneos Publicidad Estado en España Básico (720p) 9,99 € 720p No especificado No Deja de existir en septiembre Estándar con anuncios 6,99 € 1.080p 2 Sí Sustituye al Básico Estándar sin anuncios 13,99 € — — No Disponible Premium 19,99 € 4K — No Disponible

Como ves, el único plan que baja de los 10 euros será ahora el que incluye anuncios. Si prefieres seguir sin cortes, tendrás que subir a los 13,99 euros del Estándar sin anuncios o estirarte hasta los 19,99 euros del Premium para disfrutar del 4K.

¿Cómo cambiar de plan y evitar los anuncios paso a paso?

Si no te hace gracia que tu maratón acabe interrumpido por un spot, puedes moverte por tu cuenta. El proceso es sencillo y solo lleva un par de minutos:

Inicia sesión en Netflix desde el navegador y haz clic en tu foto de perfil. En el menú desplegable, pulsa “Cuenta” y localiza la sección “Detalles del plan”. Selecciona “Cambiar de plan” y elige entre Estándar sin anuncios (13,99 €) o Premium (19,99 €). Confirma la opción y revisa el correo de confirmación que Netflix envía al momento.

Una vez confirmado el cambio, la plataforma aplicará la nueva tarifa en tu siguiente ciclo de facturación y, lo más importante, desaparecerán los anuncios de tu pantalla. En resumen, septiembre trae publicidad para los que estaban cómodos con el plan Básico, pero también un pequeño respiro para el bolsillo. ¿Aceptarás la fórmula “pago menos, veo anuncios” o soltarás más pasta por seguir a salvo de cortes? La decisión, como siempre, es tuya.