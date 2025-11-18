Nestlé lanza 25 ofertas de empleo para trabajar en España: contrato indefinido, sueldo hasta 2.900 euros y teletrabajo

La compañía que fabrica Nespresso, Aquarel y Yogolino abre proceso de incorporación urgente con 25 ofertas de empleo a nivel nacional, con cuatro pagas extra y becas de 883 euros mensuales para estudiantes. Nestlé refuerza sus fábricas y oficinas con especial foco en perfiles TIC. Entre las condiciones destacan contratos indefinidos, opción de teletrabajo (100% online o modelo híbrido) y sueldos que llegan hasta 2.900 euros; en determinados puestos, el salario asciende a 23.900 euros.

Quién puede solicitar estos empleos de Nestlé y requisitos de acceso actualizados

¿Te preguntas si cumples el perfil? Para las vacantes de tecnologías de la información y comunicación (programación, diseño, arquitectura de software o coordinación de proyectos), se pide Grado Universitario y, en algunos casos, nivel medio‑alto de inglés (B2 o C1). Para puestos comerciales y delegados de venta se admite Bachillerato o ESO; la experiencia no es obligatoria, aunque se valora junto a la formación relacionada. Así de claro.

Fechas de incorporación, tipo de contrato indefinido y condiciones laborales destacadas

La incorporación es urgente y la mayoría de contratos son indefinidos, a jornada completa. Los turnos pueden ser intensivos de mañana o tarde, además de rotativos. La empresa facilita la promoción interna y ofrece formación gratuita; un plus que se agradece para crecer profesionalmente. También hay horarios flexibles que favorecen la conciliación.

Condiciones y beneficios clave

Aspecto Qué ofrece Nestlé Contratos Indefinidos y jornada completa Modalidad de trabajo Teletrabajo 100% u opción híbrida; horarios flexibles Retribución destacada Hasta 2.900 €; en determinados puestos, 23.900 € Pagas y pluses Cuatro pagas extra; pluses según convenio 2023‑2025 del BOP Barcelona Turnos Intensivos de mañana o tarde y rotativos Oportunidades Promoción interna, formación gratuita y becas de 883 €/mes

En consecuencia, las condiciones combinan estabilidad, posibilidades de teletrabajo y una carrera con apoyo formativo. ¿Buscas un salto de calidad con vistas a largo plazo?

Listado de ofertas con ubicación y perfiles profesionales que Nestlé necesita ahora

A continuación, algunas vacantes destacadas incluidas en la convocatoria actual. ¿Te ves en alguna?

Responsable de plataforma en Nespresso (Esplugues de Llobregat): de 3 a 5 años de experiencia en comercio digital y 2 en desarrollo, Licenciatura en informática. El contrato es indefinido.

Técnico mecánico en la fábrica de Miajadas (salsas de tomate): Ciclo Formativo de Grado Superior en Mecánica y 2 años de experiencia. El contrato es indefinido a jornada completa y turnos rotativos.

Senior UX researcher: teletrabajo en modalidad híbrida; licenciatura o máster en investigación de experiencia de usuario, diseño de servicios, psicología o similar; experiencia demostrable.

Digital product designer para ‘native apps’: mínimo 5 años de experiencia, con base en la sede central.

Comerciales de visita veterinaria de Purina en Sevilla: licenciatura en Veterinaria o ciencias de la salud, experiencia desde 3 años, conocimientos de informática y residencia cercana.

Digital product manager – mobile app en Nespresso (Esplugues de Llobregat): más de 6 años como product manager digital; Grado en ADE, marketing o informática.

Delegado de visita médica en Navarra y La Rioja: titulación en Ciencias de la Salud, Medicina, Farmacia o similar; mínimo 3 años de experiencia y conocimientos informáticos a nivel medio/avanzado.

Además de Esplugues de Llobregat, hay oportunidades en Reus, Bilbao y Sevilla, lo que amplía el abanico geográfico para candidatos de diferentes provincias.

Cómo inscribirse en las ofertas de trabajo de Nestlé paso a paso

El proceso es completamente online. Primero, entra en la página corporativa y accede a la sección ‘Empleo’ o ‘Jobs’. Después, elige ‘España’ en la barra de países, revisa bien los requisitos del puesto y, cuando verifiques que encajas, pulsa ‘Apply now’. Por lo tanto, el trámite es directo y sin rodeos: leer, comprobar y postular.

Para resolver dudas sobre salarios y pluses, la referencia es el convenio colectivo 2023‑2025 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la Diputación de Barcelona. Ese texto fija criterios retributivos y complementos aplicables, por consiguiente conviene revisarlo antes de enviar la candidatura.

En resumen: convocatoria activa, incorporación urgente y opciones de teletrabajo con estabilidad. Si cumples los requisitos, es un buen momento para enviar el currículum.