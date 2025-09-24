Nestlé lanza 22 ofertas de empleo para trabajar en varias provincias de España: cómo mandar el CV

La multinacional Nestlé continúa reforzando su plantilla en España y anuncia la apertura de nuevas oportunidades de trabajo en diferentes áreas profesionales. En esta ocasión, las vacantes se reparten entre Girona, Campo de Gibraltar, Sevilla, La Penilla de Cayón (Cantabria) y Esplugues de Llobregat (Barcelona), con contratos tanto temporales como indefinidos, en modalidad presencial e híbrida.

Además de su reconocida estabilidad laboral, la compañía ofrece condiciones que incluyen horarios flexibles, beneficios sociales, formación continua y posibilidades reales de desarrollo profesional dentro de una de las empresas más consolidadas del sector de la alimentación y gran consumo. Bien, a continuación mostramos qué pide la empresa para trabajar en ella y los pasos a seguir para mandar el currículum.

Ofertas de empleo activas en Nestlé: condiciones y requisitos

Entre las vacantes disponibles, destacan las siguientes ofertas de empleo que Nestlé tiene publicadas para cubrir la falta de personal en sus distintas instalaciones del país. Por ello, cuenta con un total de 22 oportunidades laborales, en áreas profesionales como ventas, producción, IT, finanzas o marketing. Las ubicaciones de estos puestos de trabajo vacantes, se reparten entre Campo de Gibralta, Girona, Barcelona, Cantabria y Sevilla. Bien, estas son las más recientes publicadas:

Operario/a de producción en Girona

Nestlé busca personal para su planta de producción en Girona. El contrato es de duración determinada a jornada completa, con turnos rotativos de mañana, tarde, noche y fines de semana. Se trata de una oportunidad para quienes deseen formar parte de un equipo de trabajo dinámico en el área industrial, donde las funciones principales giran en torno al abastecimiento de materias primas a las líneas de producción, la recogida de muestras de calidad y la limpieza de instalaciones.

Requisitos mínimos:

Bachillerato, CFGS o CFGM.

Experiencia de al menos un año en entorno industrial.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde, noche y fines de semana).

Pre-Sales en Campo de Gibraltar (Algeciras – La Línea de la Concepción)

Para el área de ventas de cafés, Nestlé incorpora la figura de Pre-Sales, en modalidad híbrida. Este puesto está orientado a perfiles comerciales con gran capacidad de generar relaciones positivas con clientes y de adaptarse a las necesidades del mercado.

Requisitos mínimos:

Bachillerato finalizado.

Permiso de conducir tipo B.

Formación en seguridad vial y prevención de riesgos laborales.

Ingeniero/a de automatización en La Penilla de Cayón (Cantabria)

La compañía precisa un perfil técnico con formación en ingeniería y especialidad en electrónica, automatización e informática. El puesto está dirigido a personas con conocimientos en programación de autómatas y sistemas SCADA, preferiblemente Rockwell y Aveva Wonderware.

Requisitos mínimos:

Experiencia previa de 1 a 2 años en puesto similar.

Inglés nivel alto.

Experto/a en seguridad y auditoría de TI en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Nestlé ofrece una vacante de especialista en ciberseguridad y auditoría TI en sus oficinas centrales, en un entorno híbrido con horario flexible. Además del salario competitivo, la empresa pone a disposición un completo paquete de beneficios sociales que incluye seguro médico, plan de movilidad, tarjeta restaurante y uno de los planes de pensiones más sólidos del mercado.

Requisitos mínimos:

Entre 2 y 4 años de experiencia en el área.

Formación universitaria en Ingeniería, Informática, Matemáticas o similar.

Conocimientos prácticos en ciberseguridad, SAP, redes, sistemas, entornos cloud (Azure, AWS) y programación (Python, C/C++, PowerShell, entre otros).

Nivel alto de inglés y disponibilidad para viajar internacionalmente hasta un 50 % del tiempo.

Especialista en redes sociales en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Por último, Nestlé refuerza su equipo de marketing con un especialista en redes sociales para el área de Consumer Engagement Score (CES). El puesto es indefinido y en modalidad híbrida. La compañía busca perfiles con experiencia en gestión de la interacción con consumidores en plataformas digitales, habilidades analíticas y capacidad de liderazgo para coordinar proyectos multifuncionales.

Requisitos mínimos:

Experiencia previa en moderación e interacción en redes sociales, preferiblemente en gran consumo o retail.

Capacidad analítica para interpretar datos y comentarios de consumidores.

Experiencia en gestión de proyectos y equipos de trabajo.

Cómo enviar el currículum a Nestlé

El procedimiento para inscribirse en estas ofertas es muy sencillo. Los candidatos deben acceder al portal de empleo de Nestlé, seleccionar el país “España” y entrar en el apartado “Búsqueda de trabajo”. Una vez dentro, podrán filtrar por área profesional o provincia, revisar las condiciones del puesto y postularse pulsando en “Aplica ya”. En el caso de la oferta de empleo para operario/a de producción, deberán inscribirse desde esta otra plataforma de trabajo y adjuntar el currículum actualizado.

De esta forma, Nestlé continúa consolidándose como uno de los principales motores de empleo en España, ofreciendo estabilidad, desarrollo y una gran diversidad de oportunidades en diferentes áreas profesionales.