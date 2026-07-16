Mucho cuidado si retiras un nido de golondrinas, vencejos o aviones: las sanciones pueden alcanzar los 200.000 euros

Golondrinas, vencejos y aviones están protegidos por la ley, al igual que sus nidos, huevos y crías. Retirarlos sin autorización puede acabar en sanción, incluso cuando parecen vacíos.

Eliminar nidos de aves silvestres protegidas en España no es una simple limpieza de fachada. La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, prohíbe dañar, destruir o retirar nidos de especies silvestres protegidas, y las infracciones graves pueden sancionarse con multas de 3.001 a 200.000 euros.

La multa por quitar nidos de golondrinas, vencejos o aviones en edificios

Golondrinas, aviones y vencejos regresan cada año a España tras recorrer miles de kilómetros desde África. Muchas parejas vuelven al mismo punto donde criaron la temporada anterior, por lo que la destrucción del nido supone la pérdida directa de su lugar de reproducción.

La ley protege estos espacios aunque el nido esté vacío. El artículo 57 de la Ley 42/2007 recoge que, para las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, está prohibida la destrucción o deterioro de nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o reposo.

Estas actuaciones suelen producirse en reformas de edificios, rehabilitación de fachadas o trabajos de mantenimiento. SEO/BirdLife recuerda que golondrinas, aviones y vencejos están protegidos por normativa nacional y europea, y que sus nidos no pueden retirarse salvo autorización excepcional del órgano ambiental competente.

Cuándo se puede retirar un nido de ave protegida con autorización

La retirada de un nido solo puede autorizarse en supuestos concretos y justificados. La Ley 42/2007 permite excepciones con autorización administrativa cuando no exista otra solución satisfactoria y siempre que no se perjudique el estado de conservación de la especie.

Entre los motivos previstos figuran la salud y seguridad de las personas, la prevención de accidentes relacionados con la seguridad aérea, la protección de flora y fauna silvestres o determinadas razones de investigación, educación, repoblación o reintroducción.

En el caso de obras o rehabilitaciones, la vía adecuada es acudir a la consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente. Las autorizaciones deben estar motivadas, identificar las especies afectadas y fijar las condiciones de la actuación.

Además, SEO/BirdLife señala que estas autorizaciones deben respetar el periodo de cría y, cuando sea imprescindible retirar un nido por seguridad, deben plantearse alternativas viables para que las aves puedan volver a nidificar.

Por qué estas aves protegidas son importantes para cultivos y ciudades

Estas aves cumplen una función ambiental muy relevante. Son insectívoras y consumen grandes cantidades de moscas, mosquitos y otros insectos durante la primavera y el verano. SEO/BirdLife estima que una golondrina puede ingerir alrededor de 850 insectos diarios, lo que ayuda a controlar plagas de forma natural.

Su presencia también beneficia al campo. Al reducir la abundancia de insectos, contribuyen a mantener el equilibrio en cultivos y entornos rurales, disminuyendo la presión de determinadas plagas agrícolas.

Cualquier ciudadano que presencie la destrucción de nidos, el bloqueo de entradas o el uso de redes para impedir que las aves accedan a sus puntos de cría puede comunicarlo al Seprona de la Guardia Civil o a la autoridad ambiental autonómica.