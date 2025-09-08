Mercadona busca repartidores a jornada parcial en Sevilla con contrato fijo, progresión salarial y formación remunerada

Mercadona continúa ampliando su plantilla en Sevilla con nuevas ofertas para su servicio Mercadona Online. Se ofrecen contratos fijos, con pocas horas semanales y horarios rotativos, para repartir pedidos realizados desde la web o la aplicación. La formación está incluida y es remunerada.

Salario por 22,5 horas semanales y progresión hasta 1.283 euros mensuales

La modalidad parcial de 22,5 horas semanales se organiza en tres días de trabajo, en turnos de mañana o de tarde. La retribución bruta parte de 948 euros mensuales y contempla una progresión salarial que puede alcanzar los 1.283 euros.

Quienes prefieran más horas disponen de contratos de 40 horas semanales, con un salario bruto que va desde 1.685 euros hasta 2.280 euros según la antigüedad y los complementos. ¿Flexibilidad o más ingresos? Tú eliges.

A modo de guía, así quedan las dos modalidades ofrecidas:

Modalidad Horas semanales Días de trabajo Turnos Salario bruto mensual Parcial 22,5 h 22,5 3 días/semana Rotativos mañana/tarde 948 € con progresión hasta 1.283 € Completa 40 h 40 No indicado No indicado 1.685 € a 2.280 € (según antigüedad y complementos)

En ambos casos, el contrato es fijo desde el inicio.

Quién puede trabajar en Mercadona Online en Sevilla y qué buscan

La vacante está disponible en Sevilla capital y está pensada para incorporarse a los almacenes de reparto de Mercadona Online. El trabajo diario consiste en cargar la furgoneta con los pedidos, conducir hasta los domicilios y realizar la entrega de la compra, con contacto directo con los clientes.

Carné de conducir con al menos un año de experiencia.

Capacidad de organización y gestión del tiempo.

Identificación con los valores de la empresa: humildad, esfuerzo y confianza.

¿Te encaja este perfil? Es una opción accesible si disfrutas de la conducción y del trato con el cliente.

Cómo solicitar el empleo de reparto en Sevilla con contrato fijo

La solicitud se realiza a través del portal de empleo de Mercadona, donde aparece detallada la información de cada puesto disponible. No es imprescindible haber trabajado antes como repartidor, ya que la compañía imparte un plan formativo remunerado para quienes no tengan experiencia previa. Se presenta, por tanto, como una oferta de acceso sencillo.

En resumen, Mercadona refuerza Mercadona Online en Sevilla con contratos fijos, formación remunerada y salarios competitivos: desde 948 euros en la jornada parcial con progresión hasta 1.283 euros, y hasta 2.280 euros en la jornada completa. Así da gusto dar el salto.