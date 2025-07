Meliá saca músculo en la Costa del Sol: cuatro hoteles nuevos y una reforma que supera los 100 millones de euros

¿Te has dado cuenta de que cada vez cuesta más elegir hotel en Málaga porque hay demasiadas opciones de lujo? Pues prepárate: si este verano ya has visto obras por la provincia, no es tu imaginación. Meliá está desplegando la chequera y un pequeño ejército de albañiles para colocar cinco banderas de cinco estrellas (cuatro aperturas y una reforma integral) antes de que termine 2026.

La jugada pasa por Puerto Banús, el centro de la capital, la milla de oro de Estepona, la Ronda más monumental y, cómo no, el emblemático Don Pepe de Marbella. Todo ello suma más de 100 millones de euros, que se dice pronto, pero no se gana tan rápido. Y, por si fuera poco, la cadena presume de que “las aperturas potentes de la península están aquí”, así que no será raro ver más cascos y renders circulando por la provincia.

¿Qué aperturas de cinco estrellas llegarán entre 2025 y 2026?

Para que no pierdas detalle, aquí tienes un resumen exprés con fechas, camas e inversión confirmada.

Hotel y marca Ubicación exacta Apertura anunciada Habitaciones (suites) Inversión declarada ME Marbella Puerto Banús (Marbella) 1 de julio de 2025 200 (24) 21 millones € ME Málaga Calle Victoria, solar del antiguo Cine Andalucía (Málaga) Final de octubre o principio de noviembre de 2025 128 50 millones € Meliá Collection Bahía de Estepona Antiguo Kempinski, Estepona Abril de 2026 136 — Meliá Collection Convento Madre de Dios Calle Santa Cecilia (Ronda) 2026 27 — Reforma Don Pepe Gran Meliá Marbella Cierre 15 de octubre de 2025; reapertura antes de Navidad de 2026 187 (30 % suites) 40 millones €

Como ves, la agenda está apretada: dos inauguraciones en menos de un año y otras tres actuaciones que suben la apuesta en 2026.

¿Cómo es el nuevo ME Marbella, abierto el 1 de julio de 2025?

El antiguo hotel de Puerto Banús ha pasado por chapa y pintura (y algo más) gracias a 21 millones de euros. Ahora luce 200 habitaciones, de las cuales 24 son suites capaces de hacerte olvidar el réveil. Piscina renovada, spa con cinco cabinas, gimnasio a la altura y una sala de 200 m² con terraza para eventos completan el pack.

De hecho, el concepto “lujo relajado” manda: espacio para estirar las piernas, diseño muy veraniego y la típica banda sonora que solo se oye en sitios donde el cóctel cuesta lo mismo que un menú del día.

ME Málaga: 128 habitaciones, arte y vistas al mar

Apenas cuatro meses después, el 5 estrellas de la calle Victoria, levantado sobre el antiguo Cine Andalucía, subirá la persiana con 128 estancias. Meliá ha reducido camas para colocar la categoría de lujo y promete “una energía muy bonita” basada en música, arte y cultura, todo ello sin corbatas apretadas.

La cuenta va por 50 millones de euros y unos 150 empleos, con tres salas de reuniones, bar de picoteo en el lobby y un ‘rooftop’ en la sexta planta, cuya coctelería todavía es secreto de sumario. Si te asomas, verás el mar, la Catedral y el Palacio de la Aduana, así que lleva batería en el móvil.

Bahía de Estepona y Ronda: lujo a la carta en 2026

El antiguo Kempinski reabrirá como Meliá Collection Bahía de Estepona en abril de 2026: 136 habitaciones, spa, salas de reuniones y un lobby‑bar con vistas a la playa. La obra empieza en octubre de 2025 y busca un ambiente de “guante blanco” sin renunciar al toque español en la carta.

En Ronda, la cadena convertirá el convento Madre de Dios (calle Santa Cecilia) en un 5 estrellas de 27 habitaciones. Summum Hotel Group llevará el día a día y Meliá pondrá su músculo comercial para atraer a ese turismo internacional (japonés, coreano, americano) que se asoma al Tajo con la cámara siempre lista.

¿Qué pasará con el histórico Don Pepe Gran Meliá a partir de octubre?

Icono desde 1964, el Don Pepe cerrará el 15 de octubre de 2025 para someterse a una cirugía estética de 40 millones de euros, acogida al decreto andaluz de modernización hotelera. Habrá reconversión de 32 habitaciones con vistas a la montaña en suites frente al mar, una piscina exclusiva para clientes premium y un restaurante de desayunos totalmente nuevo.

El hotel pasará de 194 a 187 habitaciones, con un 30 % de suites y plantilla reforzada en un 15 % (más de 250 empleados actuales). Durante las obras se aplicará un ERTE que, según la cadena, protegerá los puestos mientras los martillos neumáticos hacen su trabajo.

Guía práctica: cómo aprovechar la llegada de los nuevos hoteles

Antes de que empieces a hacer cuentas con la tarjeta de crédito, toma nota de estos consejos rápidos.

Reserva con antelación: los 5 estrellas de apertura reciente suelen lanzar tarifas promocionales los tres primeros meses.

Pregunta por empleos temporales: cada inauguración trae contrataciones express; si buscas trabajo en hostelería, estate atento a las fechas clave.

Aprovecha la oferta gastronómica: incluso sin dormir, muchos ‘rooftops’ y restaurantes aceptan reservas externas. Es una forma barata de “probar” el hotel.

Sigue las obras del Don Pepe: cuando reabra en octubre de 2026, las suites frontales suelen agotarse rápido; anota la fecha en el calendario.

Con todo esto, ya sabes por qué verás grúas de colores por media Costa del Sol. Meliá pisa el acelerador y, si te organizas bien, tú también podrás sacarle partido sin hipotecar las vacaciones.