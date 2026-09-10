Marruecos instala una nueva puerta en el Tarajal y controla cuándo se abre y se cierra

Fuentes policiales citadas por ABC sitúan la obra en una franja española, mientras Moncloa sostiene que está en territorio marroquí. El acceso se utiliza para retornos desde Ceuta.

Marruecos instaló a comienzos de agosto una puerta junto al paso del Tarajal, en una franja cuya soberanía enfrenta dos versiones. ABC ha informado este 9 de septiembre sobre imágenes y fuentes policiales que sitúan la obra en suelo español bajo control operativo marroquí. Moncloa sostiene que se encuentra en territorio de Marruecos y que forma parte de una segunda valla. La discrepancia importa porque, según esas fuentes, Rabat controla la apertura del acceso utilizado por personas que regresan desde Ceuta.

El acceso puede regular el regreso de migrantes hacia Marruecos

Según las fuentes de seguridad citadas, la puerta fue soldada durante los primeros días de agosto. Actualmente permanece abierta y permite el paso de personas que vuelven a Marruecos. Esas fuentes temen que las autoridades marroquíes puedan cerrarla sin coordinación previa con España. La información aportada no acredita que ya se haya utilizado para bloquear retornos. Describe, por ahora, una capacidad de control y una preocupación policial.

Las cifras también exigen contexto. El 31 de julio, Interior comunicó más de 25.000 regresos tras estimar unas 50.000 entradas. Cuatro días después, el balance oficial de Interior elevó el recuento a 72.000 llegadas y más de 70.000 salidas. El primer dato recogía movimientos realizados a gran velocidad, hasta 150 personas por minuto. Correspondía a un momento concreto de la crisis y no al balance final. También debe distinguirse entre regresos voluntarios y expulsiones sometidas a procedimientos administrativos o judiciales. La crisis impulsó iniciativas de ayuda humanitaria en Ceuta, como la red vecinal organizada por Sabah Hamed.

Moncloa y las fuentes policiales sitúan la puerta en terrenos distintos

El desacuerdo central no afecta a la existencia de la estructura, sino a la ubicación exacta. Las fuentes policiales consultadas por ABC describen una franja española conocida localmente como «zona de nadie». Añaden que los agentes españoles no acceden y que militares marroquíes vigilan el lugar. También sostienen que la línea marroquí debería situarse al otro lado del barranco.

Moncloa ofrece la versión contraria. Según la respuesta trasladada a ABC, las imágenes corresponden a suelo marroquí y la obra refuerza la vigilancia fronteriza. El material facilitado no incorpora un plano oficial ni coordenadas que permitan ubicar la puerta con precisión. La expresión «zona de nadie» tampoco demuestra por sí sola a qué Estado pertenece el punto. Con los datos disponibles, la soberanía concreta no puede darse por resuelta únicamente con las declaraciones enfrentadas.

La nueva obra aparece tras la entrada masiva del 30 de julio

El episodio llega cuando sigue abierto el debate sobre la actuación de Marruecos durante las entradas del 30 de julio. Pedro Sánchez afirmó el 3 de septiembre que no existen pruebas sólidas de una operación diseñada por Rabat. También reconoció que la policía marroquí permitió cruces durante diez horas, sin determinar si hubo pasividad o incapacidad.

Un informe policial conocido por Reuters describió menos efectivos marroquíes de lo habitual y una respuesta permisiva. Marruecos rechazó esas acusaciones y atribuyó la movilización a traficantes, redes sociales y una interpretación de una resolución judicial. Reuters señaló que el informe no identificaba agentes concretos ni aportaba pruebas independientes de órdenes dictadas por las autoridades marroquíes. Interior también ordenó solicitar autorización judicial para la expulsión de migrantes detenidos por presuntos delitos. Esa medida no equivale a devoluciones automáticas ni resuelve el funcionamiento de la nueva puerta.

Qué está confirmado y qué sigue pendiente de aclaración

Está confirmado que existe una nueva puerta o apertura dentro del sistema de vallas. También consta que Moncloa la considera una instalación situada en territorio marroquí. Lo que no está acreditado públicamente es que la puerta ya haya impedido devoluciones. Tampoco se aporta una verificación independiente de la soberanía del punto exacto.

El ministro José Manuel Albares ha defendido que Ceuta y Melilla forman parte incuestionable de la integridad territorial española. También ha pedido mayor implicación de la Unión Europea en su protección. Esa posición general no resuelve por sí misma el deslinde de esta franja del Tarajal. Para aclararlo harían falta documentación cartográfica oficial y una respuesta formal sobre las obras. Hasta entonces, la posible apropiación territorial debe atribuirse a las fuentes policiales que sostienen esa tesis.