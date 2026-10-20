El pueblo donde caen casi 12.000 litros de lluvia por metro cuadrado y aun así existe riesgo de sequía en su región

Su media histórica alcanza los 11.872 litros por metro cuadrado. El monzón concentra las precipitaciones y condiciona la vida de sus habitantes.

Mawsynram, en el noreste de la India, tiene una media histórica de 11.872 milímetros de lluvia anual recogida por la Organización Meteorológica Mundial. Equivale a casi 12.000 litros por metro cuadrado, pero semejante volumen no garantiza agua disponible durante todo el año. Un estudio publicado el 10 de abril de 2026 analiza el aumento del riesgo de sequía en Meghalaya, la región donde se encuentra. Sus conclusiones añaden un matiz importante a la fama del lugar.

Dónde está Mawsynram y qué significa su récord de lluvia

Este pueblo se encuentra en las colinas Khasi, dentro del estado de Meghalaya, aproximadamente a 61 kilómetros de Shillong por carretera. Su entorno reúne cuevas, cascadas y barrancos, según el organismo turístico regional. La OMM sitúa la estación de referencia a 1.431 metros de altitud. Como ocurre con la vida en Yakutsk, el clima ayuda a explicar la singularidad de este destino. En Mawsynram, el dato que llama la atención es la extraordinaria cantidad de agua que recibe.

Los 11.872 milímetros corresponden a una media histórica asociada al periodo 1941–1979. La OMM la recoge como máxima media anual de Asia. Turismo de Meghalaya presenta Mawsynram como el lugar más lluvioso del mundo. Sobre una superficie de 100 metros cuadrados, esa media equivaldría a 1.187.200 litros anuales. Es un cálculo de precipitación, sin descontar pérdidas. Esa cifra no describe lo ocurrido en 2026 ni significa que las calles queden cubiertas por doce metros de agua. Tampoco equivale al récord de precipitación acumulada en doce meses. Guinness atribuye ese registro a Cherrapunji, con 26.470 milímetros entre agosto de 1860 y julio de 1861.

El monzón explica la lluvia, pero no cae igual todo el año

La explicación comienza en el golfo de Bengala, desde donde llega aire cargado de humedad. Tras atravesar las llanuras de Bangladesh, ese flujo encuentra las colinas Khasi y asciende por sus laderas. El ascenso favorece la formación de nubes y las precipitaciones intensas. Es el efecto del relieve sobre la lluvia, conocido como precipitación orográfica. Por eso, la ubicación y la orientación de las montañas resultan determinantes. La imagen de un pueblo entre nubes tiene una explicación geográfica concreta.

El calendario también importa. La guía oficial de Meghalaya sitúa la temporada de grandes monzones entre mayo y septiembre. En octubre y noviembre todavía puede llover, pero las nubes dejan paso al sol con mayor frecuencia. Por tanto, la reputación de Mawsynram no permite afirmar que llueva sin descanso los 365 días. Para quien prepara una visita, la media anual resulta menos útil que conocer la estación y consultar la previsión. El mismo destino ofrece condiciones diferentes según el mes elegido.

Por qué puede aumentar la sequía en una región tan lluviosa

Los investigadores Ashesh Rudra Paul y Pankaj Kumar Roy combinaron datos históricos con modelos climáticos para estudiar Meghalaya y áreas próximas. Su trabajo, publicado en Theoretical and Applied Climatology, relaciona lluvias más intensas y menos días lluviosos con una mayor vulnerabilidad. Los aguaceros favorecen que el agua circule por la superficie, mientras disminuye su infiltración. El aumento de temperatura también incrementa las pérdidas de humedad.

Así puede crecer el riesgo de sequía aunque se mantengan episodios de lluvia abundante. Las proyecciones dependen de los escenarios de emisiones y describen un riesgo regional. No acreditan que Mawsynram esté sufriendo ahora una emergencia de abastecimiento. La distinción importa para los habitantes, la agricultura y la gestión del agua.

Cómo se adapta la población y qué debe saber el visitante

La cultura khasi conserva soluciones específicas para protegerse de los aguaceros. Una de ellas es el knup, una cubierta tradicional que se apoya sobre la cabeza y protege la espalda. El Centro Nacional de las Artes Indira Gandhi documenta su fabricación con elementos tejidos, bambú y hojas de palma. La convivencia con el agua también ha dado lugar a paisajes humanos singulares, como los canales de Shimabara. En Meghalaya, otra adaptación son los puentes vivos de raíces, que conectan comunidades durante el monzón.

Quien quiera conocer Mawsynram encontrará orientaciones concretas en la web oficial de Turismo de Meghalaya. El organismo señala octubre y noviembre, además del invierno, como periodos favorables para recorrer senderos con mayor claridad. Recomienda consultar avisos de lluvias intensas y desprendimientos, llevar calzado antideslizante y proteger el equipaje del agua. Para explorar cuevas y determinadas rutas, indica que hacen falta guías locales y equipo adecuado. Las recomendaciones para visitar Mawsynram permiten planificar el recorrido según las condiciones, sin confundir un récord climático con una previsión diaria.