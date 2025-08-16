Madrid dice adiós al viejo diseño de la tarjeta de transporte público y estrena nueva imagen a partir de este agosto

¿Recuerdas aquella primera Tarjeta Transporte Público (TTP) que estrenaste en 2012 casi con la misma ilusión que tu primer abono joven? Pues ve despidiéndote. A partir de agosto de 2025, la Comunidad de Madrid empieza a repartir una versión remozada con aire más moderno y, dicen, más resistente. Nada de revivir aquella pesadilla de rasguños y lectores que no te reconocían a la primera.

El anuncio llegó este miércoles en la estación de Metro del aeropuerto de Barajas, donde el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, presumió de cifras y planes futuros. Y es que, aunque llevamos más de 33 millones de tarjetas emitidas, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) quiere que la experiencia sea aún más cómoda. Al fin y al cabo, quien no corre, vuela… o se queda esperando al siguiente tren.

¿Qué cambia en la Tarjeta Transporte Público desde agosto de 2025?

De entrada, la nueva TTP mantiene las mismas funciones que ya conoces: sirve para cargar tu abono mensual, títulos de diez viajes o billetes ocasionales. La novedad es puramente estética, con un diseño actualizado que pretende aguantar mejor el uso diario y, de paso, facilitar la identificación visual en los tornos. A efectos prácticos, no tendrás que hacer ningún trámite extra si tu tarjeta actual sigue en buen estado; simplemente, cuando toque renovarla, te entregarán la versión 2025.

Por cierto, si eres de los despistados que pierden la TTP en el fondo del bolso más de lo que conviene reconocer, el proceso de sustitución seguirá costando lo de siempre. Lo bueno es que, con este lavado de cara, la Comunidad confía en reducir las reposiciones por deterioro. Menos citas, menos papeleo y menos excusas para llegar tarde, que ya es decir.

¿Cuántas tarjetas usamos ya los madrileños?

Las cifras que soltó el consejero son rotundas: solo en 2024 se emitieron 635.000 tarjetas personalizadas y 4,7 millones de títulos de diez viajes, a un ritmo de 1.800 tarjetas al día. En total, circulan 33 millones de TTP: 27,6 millones multiviaje y 5,6 millones personales. Dicho de otro modo, hay más tarjetas que madrileños censados, lo que demuestra que nadie se libra de pasar por el lector en algún momento.

Además, el CRTM atendió a 3,2 millones de ciudadanos en 2024 a través de canales presenciales, telemáticos y telefónicos. Esto quiere decir que la demanda de información y gestiones sigue disparada, de ahí que el organismo haya decidido ampliar sus oficinas.

¿Dónde abrirán las nuevas oficinas de atención al viajero?

Para evitar esas colas interminables que todos hemos sufrido alguna vez, el CRTM lanzará cinco puntos de asistencia extra. Aquí va el listado actualizado:

Verano de 2025: estación de Atocha (espacio provisional por las obras de la Línea 11).

Último cuatrimestre de 2025: oficinas en Parla y Alcorcón.

Año 2026: aperturas en el intercambiador de Plaza Elíptica y en Aranjuez.

Con este despliegue, la idea es acercar los servicios al Sur y al Corredor del Henares para que renovar tu abono no sea una excursión.

Pasos prácticos para estrenar tu nueva tarjeta sin dramas

En primer lugar, no necesitas pedir cita si tu actual TTP está perfecta: sigue usándola hasta que toque renovar. Si está dañada, acércate a cualquiera de las oficinas activas, o a las nuevas cuando entren en funcionamiento, con tu DNI y una foto tamaño carné; pagarás la tasa habitual y saldrás con plástico recién salido del horno.

Por otro lado, guarda el justificante de recarga: aunque parezca un consejo de abuela, te evitará disgustos si el lector decide “olvidarse” de tu saldo. Finalmente, revisa periódicamente la caducidad impresa en el reverso; pasarte de fecha implica otro trámite y, con él, otra pequeña mordida al bolsillo.

Renovar la estética puede parecer cosmético, pero todo suma cuando hablamos de un soporte usado por millones de personas cada día. Menos rayaduras y mayor durabilidad significan menos pases por ventanilla y más viajes sin sobresaltos. Si añadimos la futura red de oficinas, el mantra es claro: menos burocracia y más movilidad, aunque siempre habrá quien eche de menos la vieja tarjeta por pura nostalgia.