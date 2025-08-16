Madrid anuncia 23 nuevas líneas de autobuses interurbanos y utilizará el Metro para transportar paquetes

¿Quién no ha mascullado alguna vez cuando el bus tarda más de la cuenta o cuando el vagón del Metro parece una lata de sardinas? Pues bien, en los próximos meses el transporte público madrileño promete un lavado de cara que, según la Comunidad, se notará en comodidad y puntualidad.

El Gobierno regional acaba de dar luz verde a un nuevo mapa concesional de autobuses interurbanos que suma 23 líneas y eleva la red hasta 487 itinerarios. La inversión no es precisamente calderilla: serán 9.000 millones de euros para la próxima década. Y, por si fuera poco, el Metro se apunta al reparto de paquetes con su Proyecto Última Milla, un plan que pretende quitar furgonetas de las calles aprovechando las horas valle de los trenes. Suena bien, ¿verdad? Veamos en detalle qué viene, cuánto cuesta y, sobre todo, cómo puede beneficiarte.

¿Qué cambia en el mapa de autobuses de Madrid?

La ampliación supone que los autobuses interurbanos llegarán a los 179 municipios de la región, algo que muchos vecinos de la sierra y del sur venían reclamando desde hace años. Con las 23 nuevas rutas, la red alcanzará los 487 recorridos y reforzará los servicios exprés en las horas punta, esas franjas en las que cada minuto cuenta para plantarse en la oficina a tiempo.

Por otro lado, la flota se renovará y el número de viajeros de pie se reducirá en los trayectos más largos. De hecho, el Consorcio Regional de Transportes calcula que, dentro de diez años, los autobuses interurbanos moverán 360 millones de pasajeros al año, 60 millones más que ahora. No está mal para un servicio cuya hoja de ruta se ha cocinado tras recibir 9 500 alegaciones, de las que se han aceptado casi la mitad (un 48 %).

¿Cuánto nos va a costar el nuevo servicio y qué mejoras notarás?

Hablando de dinero, la Comunidad desembolsará 9 000 millones de euros entre 2025 y 2035. Es una cifra que asusta a primera vista, pero la administración defiende que permitirá aumentar frecuencias, recortar tiempos de espera y limitar la sensación de viajar «como sardinas» en los tramos largos.

Además, los conductores verán mejoradas sus condiciones laborales gracias al convenio colectivo firmado en mayo. Para el usuario de a pie, la novedad más tangible será el pago a bordo con tarjeta bancaria, adiós al efectivo y al baile de céntimos a primera hora.

Proyecto Última Milla: paquetes en el Metro sin molestar a los viajeros

El Metro de Madrid, con 715 millones de viajes anuales a sus espaldas, se prepara para transportar hasta 5 000 paquetes diarios. La jugada consiste en utilizar trenes vacíos o semivacíos en horas valle para desplazar la mercancía y, acto seguido, entregarla a pie o en bici desde estaciones seleccionadas. Según los cálculos de la empresa pública, eso puede evitar unos 700 trayectos diarios de furgoneta, rebajando atascos y emisiones de un plumazo.

La iniciativa requiere modificar los estatutos de Metro y arrancará en dos líneas: la L12 (MetroSur) y la L3. No habrá, promete la Comunidad, interferencia con los usuarios: los paquetes viajarán en horarios muy concretos y separados del tránsito habitual de viajeros.

Horarios, líneas y pruebas piloto: todo al detalle

En la Línea 3 los trenes de paquetería circularán entre las 5:00 y las 6:00 h, mientras que en la Línea 12 lo harán de 19:00 a 21:00 h. No se trata de un salto al vacío; durante 2024 se realizaron ensayos que dejan datos curiosos. En MetroSur, de la mano de GLS Spain, se movieron 26 000 envíos, con una media de 700 al día. Posteriormente, en la estación de Embajadores (L3) y con CITYlogin, se gestionaron 7 000 paquetes, unos 300 diarios de media.

Estas pruebas han servido para ajustar protocolos de carga y descarga, garantizar la seguridad del material y medir el impacto real en la circulación de trenes. Metro confía en extender el sistema al resto de la red si la experiencia inicial cumple expectativas.

Guía rápida para aprovechar las novedades

Cuando todos estos cambios estén en marcha, conviene tener un plan claro para no perder ni tiempo ni paciencia. A continuación encontrarás algunos consejos sencillos para sacarle partido al nuevo panorama del transporte madrileño:

Guarda tu tarjeta bancaria favorita en la cartera (o en el móvil) y olvídate del efectivo en los autobuses interurbanos.

Revisa la web del Consorcio para identificar si tu municipio recibe alguna de las 23 nuevas rutas y, de paso, consulta los nuevos servicios exprés.

Si usas servicios de mensajería, pregunta a tu proveedor si conecta con el Proyecto Última Milla: puede que tu paquete llegue antes y con menos huella de carbono.

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta los nuevos horarios valle (5:00–6:00 h en L3 y 19:00–21:00 h en L12) para evitar sorpresas si coinciden con tus viajes habituales.

En definitiva, la Comunidad de Madrid pone sobre la mesa más líneas de autobús, trenes con paquetes y una inversión millonaria para que moverse (y enviar cosas) sea un poco más fácil. Ahora toca estar atento a los plazos de implementación y, sobre todo, aprovechar las ventajas sin que el bolsillo ni el reloj lo noten demasiado.