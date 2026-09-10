Lugo prepara una fiesta con más de 2.500 huevos rotos, chorizo y hasta 900 tapas gratis

La IV Festa dos Ovos Rotos con Chourizo se celebra el 12 de septiembre en Ribeiras do Lea con degustaciones, artesanía, Vespas clásicas y música.

Ribeiras do Lea, en Castro de Rei (Lugo), se prepara este sábado para una de esas fiestas a las que conviene llegar con hambre. La IV Festa dos Ovos Rotos con Chourizo e Feira de Artesanía prevé utilizar más de 2.500 huevos y repartir entre 800 y 900 tapas gratuitas durante una jornada que arrancará por la mañana y se prolongará hasta las 20:00 horas.

La cita será el sábado 12 de septiembre y no se limitará a sentarse a comer. Habrá demostraciones de oficios tradicionales, música, juegos populares y una concentración de Vespas clásicas. La feria de artesanía abrirá a las 11:30 horas y la parte gastronómica gratuita llegará a partir de las 13:00.

Hasta 900 tapas gratis de huevo y chorizo desde las 13:00 horas

Uno de los momentos que más público puede atraer será el showcooking de las 13:00 horas. Dos recetas elaboradas con huevo y chorizo serán las protagonistas de una degustación abierta al público, con productos de proximidad y la colaboración de Agacal.

La previsión difundida para esta cuarta edición sitúa la cantidad entre 800 y 900 tapas gratuitas. Además, a lo largo de la jornada se utilizarán más de 2.500 huevos, una cifra que da una idea de las dimensiones que ha alcanzado una celebración que nació hace apenas cuatro ediciones.

La parte gastronómica irá acompañada por la Feira de Artesanía e Artesanía Alimentaria. También habrá demostraciones en directo de trabajos tradicionales como herrería, cantería, tornería, talla de madera, elaboración de zuecos y cestería.

La comida popular ya ha cerrado la venta anticipada de entradas

Hay una diferencia importante para quien decida acercarse este sábado sin haber preparado antes la visita. La degustación de tapas de las 13:00 horas es gratuita, pero el Gran Xantar Popular que comenzará a las 14:45 horas requería entrada anticipada.

La venta estaba disponible únicamente hasta el 9 de septiembre y la organización ha indicado que no se venderán entradas en el propio recinto. Por tanto, quienes no hayan adquirido ya su pase todavía pueden acudir a la feria, al showcooking gratuito y al resto de actividades abiertas, pero no incorporarse directamente a la comida popular.

El menú reservado para quienes sí tengan entrada incluye empanada de carne y huevos rotos con chorizo, patatas, panceta y pimientos. También se sirven bebidas, larpeira de postre y café con gotas. Los precios anunciados fueron de 23 euros para adultos y 15 euros para niños de 3 a 15 años, con gratuidad para los menores de tres.

Estos son los horarios de la fiesta de Ribeiras do Lea

La programación permite acudir incluso sin participar en la comida popular. Estas son las principales horas que conviene tener apuntadas para el sábado 12 de septiembre:

11:00 horas: ruta en Vespa por la localidad.

ruta en Vespa por la localidad. 11:30 horas: apertura de la feria de artesanía y alimentación.

apertura de la feria de artesanía y alimentación. 11:45 horas: pasacalles con Os Valouros.

pasacalles con Os Valouros. 12:00 horas: concentración y exhibición de Vespas clásicas.

concentración y exhibición de Vespas clásicas. 12:15 horas: demostraciones de artesanía tradicional.

demostraciones de artesanía tradicional. 12:30 horas: inauguración oficial.

inauguración oficial. 13:00 horas: showcooking y degustación gratuita de tapas de huevo y chorizo.

showcooking y degustación gratuita de tapas de huevo y chorizo. 13:30 horas: sesión vermú con el Dúo Belinda.

sesión vermú con el Dúo Belinda. 14:45 horas: Gran Xantar Popular para quienes tengan entrada.

Gran Xantar Popular para quienes tengan entrada. 17:15 horas: actuación de la charanga Os Támega.

actuación de la charanga Os Támega. 17:30 horas: juegos tradicionales.

juegos tradicionales. 18:00 horas: música con el Dúo Belinda y Os Támega.

música con el Dúo Belinda y Os Támega. 20:00 horas: entrega de premios y cierre de la programación.

La fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos de Ribeiras do Lea, con la colaboración del Concello de Castro de Rei, la Xunta de Galicia y Agacal. La edición anterior rondó los 800 platos servidos, mientras que este año la propuesta crece con más gastronomía, artesanía y actividades durante todo el día.