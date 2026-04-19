Cuánto dinero deja un buffet libre en España: un dueño de este tipo de comercio revela cuánto gana de verdad

Ir a un buffet libre y pensar que ahí se gana dinero casi por inercia es bastante común. Uno ve mesas llenas, platos que van y vienen y una caja que, desde fuera, parece no parar nunca. Pero la realidad, cuando entran los números, es bastante menos automática. Luis, dueño de uno de estos locales, ha explicado cómo funciona su negocio en una entrevista con el youtuber Adrián G. Martin. Asegura que un menú de 18,90 euros le cuesta al establecimiento unos 8 euros y que la inversión inicial ha sido de 300.000 euros. Su objetivo es recuperar ese dinero en 2 años, aunque para lograrlo necesita algo más que clientes con hambre: hacen falta volumen, control y bastante cabeza.

¿Cuánto dinero deja realmente un buffet libre?

Luis explica que la rentabilidad del buffet no se hunde porque un cliente coma mucho, sino que se sostiene en la media general. Según cuenta, si se abre un restaurante de este tipo ya se parte de una idea básica: la gente entra porque quiere comer más. Por eso el dato clave está en el consumo medio, que se mueve entre 10 y 12 platos por persona, todavía por debajo del umbral de rentabilidad, es decir, del punto a partir del cual las cuentas salen, que sitúa en unos 20 platos por cliente.

Ha habido casos excepcionales, como un comensal que llegó a consumir 40 platos, pero Luis los considera anecdóticos. La clave del margen, según detalla, no está solo en la comida ilimitada, sino en la bebida y los postres, que se cobran aparte. Ahí aparece también el ticket medio, o gasto medio por cliente, que asciende a unos 22 euros a mediodía entre semana y puede llegar a 28 euros en las cenas, partiendo de precios base de 18,90 y 24,90 euros. Dicho de otro modo, la cuenta no se arregla solo con llenar platos.

Por qué el volumen de clientes decide si el local funciona

En este modelo, el volumen no es un extra, es el pilar. El restaurante necesita un mínimo de 120 comensales diarios para ser rentable. En la actualidad, la media ronda las 250 personas al día y durante el fin de semana puede alcanzar los 300 clientes. Gracias a esa afluencia, la facturación mensual se mueve entre 100.000 y 120.000 euros. Estos son los datos que Luis pone sobre la mesa para explicar cómo se sostiene el buffet:

Concepto Cifra Inversión inicial 300.000 euros Coste aproximado de un menú de 18,90 euros 8 euros Consumo medio por cliente 10 a 12 platos Umbral de rentabilidad por cliente 20 platos Mínimo diario para ser rentable 120 comensales Media actual diaria 250 comensales Pico de fin de semana 300 clientes Facturación mensual 100.000 a 120.000 euros Rentabilidad neta En torno al 10%

Aun así, facturar mucho no significa que sobre el dinero. Luis sitúa la rentabilidad neta, es decir, lo que queda limpio después de pagar personal, alquiler y alimentos, en torno al 10%. Además, para evitar el desperdicio aplican una penalización, o recargo, de 1 o 2 euros por cada plato que se deja con una cantidad excesiva, hasta un máximo de 10 euros. Vamos, que el buffet puede ir bien, pero las cuentas no están precisamente en modo barra libre.

¿Es buen momento para abrir un buffet libre ahora?

Pese a los números que maneja, Luis cree que este no es un buen momento para abrir un negocio similar. Señala dos razones muy concretas: la fuerte competencia y el aumento del coste de los alimentos, especialmente la carne. Por tanto, recuperar una inversión de 300.000 euros en 2 años no depende solo de que entren clientes, sino de que ese flujo se mantenga sin que los gastos se disparen.

De ahí que su caso se apoye en un equilibrio bastante fino entre precios, consumo y volumen. El local puede funcionar, sí, pero no hay demasiado margen para despistarse. En un negocio así, llenar mesas ayuda mucho, aunque el verdadero examen llega después, cuando toca ver cuánto queda limpio al final del mes.

Qué enseñan también otros negocios basados en el volumen

El mismo youtuber recogió además el caso de Antonio, dueño de un supermercado que funciona como Punto Pack. Su ganancia media por paquete es de 26 céntimos y, aunque gestiona hasta 300 paquetes diarios, el ingreso extra mensual apenas ronda los 350 euros. Antonio lo resume así: «No se puede vivir bien de esto». También advierte del riesgo de asumir de su propio bolsillo la pérdida de un paquete, por lo que lo recomienda como complemento para hacerse conocer, no como base del negocio.

En el otro extremo aparece Kike, un mecánico que ha sacado adelante un taller low cost, es decir, de precios ajustados, también apoyado en el volumen. Su negocio factura entre medio millón y un millón de euros al año, con una rentabilidad para él de en torno al 20%. Eso sí, ese resultado también ha tenido un coste personal importante. Como reconoce: «He trabajado hasta las 12 de la noche y en domingo, pero forma parte del juego».

Qué conviene revisar antes de lanzarse a un negocio de este tipo

Los tres casos dejan una idea bastante clara. Un negocio de volumen puede funcionar, pero vender mucho no basta por sí solo. Luis necesita al menos 120 comensales diarios para que el buffet sea rentable, Antonio apenas suma unos 350 euros extra al mes pese a mover hasta 300 paquetes al día y Kike logra más rentabilidad, aunque con jornadas muy largas. En consecuencia, mirar solo la facturación puede dar una alegría rápida y una sorpresa después.

La parte práctica que dejan estos testimonios es directa: antes de dar el paso conviene mirar la inversión inicial, el margen real por cliente o por servicio, el volumen mínimo necesario para cubrir gastos y el esfuerzo diario que exige mantener ese ritmo. Porque sí, hablar de 100.000 o 120.000 euros al mes suena estupendo, pero la pregunta importante no es esa. La pregunta de verdad es cuánto queda limpio al final y qué hay que hacer, cada día, para sostenerlo.