El BOE confirma 19 plazas de Policía Local en Yecla: abierto el plazo de inscripción

El BOE activa la inscripción desde el 12 de noviembre. Las bases exigen titulación de acceso al subgrupo C1, permisos B y A2 y superar varias fases.

Los aspirantes a Policía Local en Yecla ya tienen la publicación que pone en marcha el plazo de inscripción. El BOE del 11 de noviembre recoge la convocatoria de diecinueve plazas de agente por oposición libre. Las solicitudes se presentan durante veinte días hábiles desde el 12 de noviembre. El cómputo importa porque las bases originales de junio de 2025 hablaban de días naturales y una modificación publicada en agosto cambió expresamente esa condición.

Las diecinueve plazas exigen oposición, reconocimiento médico y formación

El Ayuntamiento de Yecla incorpora puestos de funcionario del subgrupo C1 en la escala de Administración Especial. El procedimiento no termina al aprobar el examen teórico. La información municipal diferencia tres fases: oposición, reconocimiento médico y curso selectivo de formación teórico-práctico, impartido u homologado por la Comunidad Autónoma. El aspirante debe valorar el recorrido completo antes de inscribirse. Las bases detallan las pruebas y los requisitos que se mantienen durante el proceso.

La convocatoria reúne vacantes de las ofertas de empleo público de 2021, 2023, 2024 y 2025. Esa antigüedad de las ofertas no convierte el anuncio del BOE en una inscripción ya cerrada. La novedad de noviembre es precisamente el extracto estatal que inicia el plazo. El anuncio oficial de convocatoria mantiene diecinueve plazas. Una eventual ampliación exige los acuerdos y condiciones previstos, por lo que no puede añadirse al número actual sin confirmación.

Bachiller o equivalente, permisos B y A2 y condiciones de aptitud

Entre los requisitos figuran nacionalidad española, al menos dieciocho años y no haber alcanzado la jubilación. Las bases admiten Bachiller y las titulaciones o equivalencias que enumeran, incluido el título de Técnico. También recogen el acceso universitario para mayores de veinticinco años en los términos de la convocatoria. Es necesario disponer de los permisos de conducción B y A2. La titulación y los carnés deben reunirse al finalizar el plazo de solicitudes.

Se exige además cumplir las condiciones físicas y psíquicas, carecer de antecedentes penales y no estar separado o inhabilitado para el empleo público. El texto contempla una estatura mínima de 1,65 metros para hombres y 1,60 para mujeres. También pide el compromiso de portar armas y utilizar los medios del servicio mediante declaración. Son condiciones de este procedimiento concreto. Cada candidato debe comprobarlas en las bases y sus correcciones, sin tomar como referencia los requisitos de otro cuerpo.

La tasa inicial es de 18 euros y existen otros importes durante la selección

Las bases fijan 18 euros por derechos de examen. Determinados demandantes de empleo pueden quedar exentos si acreditan la inscripción y las restantes condiciones indicadas. Hay que distinguir esa tasa inicial de otros pagos previstos para fases posteriores. El documento contempla 54 euros por reconocimiento médico y 50 euros por analítica de riesgos biológicos. El importe de las pruebas psicotécnicas y psicológicas lo determinará el tribunal según el procedimiento previsto.

El primer ejercicio teórico reúne cincuenta preguntas tipo test y cinco de reserva, con cuatro alternativas y sesenta minutos. Los errores penalizan y es necesario alcanzar cinco puntos sobre diez. Después existen pruebas de aptitud física y las restantes evaluaciones de la oposición. Las condiciones, las tablas de marcas y el cuadro médico forman parte de los anexos. La preparación exige atender tanto a los conocimientos como a las pruebas físicas, sin que superar una fase garantice el nombramiento final.

El Ayuntamiento centraliza las bases y las comunicaciones del proceso

La página municipal de la convocatoria permite acceder a las bases, modelos y correcciones. La instancia debe ajustarse al formulario e incorporar identificación, declaración y justificante de tasa o exención. Puede registrarse en el Ayuntamiento, en su sede electrónica o mediante las otras vías legales admitidas. Para utilizar el registro telemático se puede preparar previamente el acceso siguiendo la guía para activar el certificado digital. Guardar el resguardo permite acreditar la presentación.

Tras la inscripción llegarán las listas de admisión y los anuncios de las pruebas. La corrección de agosto también redujo de dos meses a uno el plazo previsto para aprobar la lista provisional. Se mantiene un periodo de subsanación de diez días hábiles. Los avisos deberán seguirse en los canales municipales señalados. El BOE abre la posibilidad de participar, pero no fija una fecha de incorporación ni un salario mensual único para las personas finalmente seleccionadas.