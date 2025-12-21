Los mayores de 52 años que han agotado el paro podrán sumar dos ayudas si cumplen estos requisitos

El subsidio del SEPE para mayores de 52 y el Ingreso Mínimo Vital del INSS se pueden compatibilizar si se cumplen sus requisitos.

El sistema de ayudas sociales se ajusta para dar cobertura a quienes atraviesan dificultades económicas. Esta vez, el foco se dirige a las personas mayores de 52 años que aún no llegan a la jubilación y se topan con más obstáculos para volver a trabajar. ¿Te has quedado sin paro y no sabes por dónde tirar?

Quién puede solicitar el subsidio del SEPE para mayores de 52 años en 2025

Según lo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las personas mayores de 52 años que hayan agotado el paro y estén en situación de desempleo total o parcial pueden solicitar el subsidio por desempleo.

Esta ayuda está dirigida a quienes figuran como demandantes de empleo y necesitan un respaldo mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

Cuánto se cobra con este subsidio y el límite de ingresos permitido

Para 2025, el subsidio tiene una cuantía mensual de 480 euros. Esta cantidad equivale al 80% del IPREM, indicador cuyo valor se sitúa este año en 600 euros.

Eso sí, el acceso exige cumplir condiciones. Entre ellas, no superar determinados umbrales de renta o no tener ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Este requisito de ingresos es el que suele decidirlo todo.

Además, este subsidio se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, por lo que puede funcionar como una prestación puente.

Antes de dar el paso, conviene revisar estas condiciones clave:

Tener 52 años o más, haber agotado el paro y estar en desempleo total o parcial.

Figurar como demandante de empleo.

No superar el límite de ingresos (75% del salario mínimo interprofesional).

Cumplir los requisitos del IMV si se quiere compatibilizar.

Si encajas en este perfil, la siguiente pregunta es la importante: ¿se puede sumar con otra ayuda?

Compatibilidad del subsidio del SEPE con el Ingreso Mínimo Vital del INSS

Una de las novedades más destacadas es que el subsidio gestionado por el SEPE es compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación administrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esto quiere decir que, si se cumplen los requisitos de ambos, se pueden percibir a la vez.

Estas son las características principales que recoge la información:

Prestación Organismo A quién va dirigida Importe indicado Subsidio por desempleo (mayores de 52) SEPE Mayores de 52 que han agotado el paro y están en desempleo total o parcial 480 €/mes en 2025 (80% del IPREM; IPREM 600 €) Ingreso Mínimo Vital (IMV) INSS Personas o núcleos familiares con bajos recursos Desde 658,81 €/mes; puede superar 1.400 €

La idea es sencilla: no es elegir una u otra sin mirar, sino comprobar si se cumplen las condiciones de cada prestación.

Importes del IMV y cómo influye la unidad de convivencia

El IMV está pensado para personas o unidades familiares con bajos recursos económicos. Su importe mínimo parte de 658,81 euros mensuales y puede superar los 1.400 euros, en función de la composición y la situación económica de la unidad de convivencia.

Por tanto, la compatibilidad puede reforzar los ingresos en un momento en el que reincorporarse al empleo es difícil y la jubilación todavía queda lejos.