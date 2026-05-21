Los caramelos y chicles de la infancia vuelven a ponerse de moda entre quienes crecieron en los quioscos

Comprar una bolsa de chuches ya no tiene por qué acabar con un niño señalando un expositor. Cada vez más adultos se acercan a esos caramelos, chicles y gominolas que antes parecían territorio exclusivo del recreo, el quiosco y la paga semanal. El negocio ha encontrado un filón bastante goloso, nunca mejor dicho: la nostalgia. Quienes crecieron entre los años 80 y 90 no solo buscan palotes, Peta Zetas, collares de dextrosa o piruletas con forma de corazón.

Buscan, sobre todo, volver un rato a una época que ya no está, aunque sea pagando por una bolsa de azúcar con recuerdos incluidos. Y claro, cuando la nostalgia entra en caja, la industria del dulce toma nota sin demasiados complejos.

Por qué las chuches retro están ganando terreno entre adultos

Durante años, la imagen era bastante clara: los niños iban al quiosco a por caramelos, chicles y gominolas, mientras los adultos, salvo algún fan del regaliz, los caramelos de menta o los tofes, quedaban en segundo plano. Sin embargo, esa foto ha cambiado. Ahora hay negocios en los que los adultos no son una rareza, sino el perfil principal de cliente.

Según el fenómeno descrito por empresas del sector, en algunas tiendas los adultos llegan a representar alrededor del 80% del negocio. Una empresa gallega del ramo lo resume con una frase bastante directa: «Normalmente se piensa que son para niños, pero si dependiéramos de ellos tendríamos que cerrar». Dicho de otro modo: el niño mira, pero quien paga, y a veces quien más compra, es el adulto con memoria de patio de colegio.

Qué dicen los datos sobre el consumo de golosinas en España

El interés de los adultos por las chuches no apareció de la nada. En 2004, la Asociación Española de Fabricantes de Caramelos y Chicles, Caychi, ya publicó un estudio en el que más de la mitad de los adultos en España reconocía que consumía caramelos, chicles y golosinas de forma habitual. Cerca del 70% decía que lo hacía por placer y por el efecto positivo que le generaba en el bienestar.

En aquel momento, sin embargo, el enfoque era algo distinto. La encuesta también señalaba que muchas personas recurrían a estos productos para evitar otros hábitos poco saludables, como fumar. Ahora, el argumento que gana peso es otro: el recuerdo. Y el recuerdo, como suele pasar, no se vende barato cuando llega bien envuelto.

Dato aportado Cifra concreta Contexto Adultos que consumían golosinas de forma habitual en 2004 Más de la mitad Estudio de Caychi en España Adultos que lo hacían por placer Cerca del 70% Lo asociaban a bienestar Personas de 46 a 55 años que consumían caramelos con cierta frecuencia 50,4% Dato del estudio de 2004 Personas de 46 a 55 años que mascaban chicles a menudo 34,4% Dato del estudio de 2004 Consumo per cápita de caramelos, chicles y golosinas en noviembre de 2025 0,77 kg Estadísticas de consumo doméstico Crecimiento del volumen consumido 6,9% Estadísticas del Gobierno Producción de caramelos y chicles 1.500 millones de euros y 311.000 toneladas Dato recordado por Produlce en octubre

Los datos de consumo doméstico del Ministerio de Alimentación también apuntan a hogares muy concretos. El consumo de chuches es especialmente pronunciado entre adultos de 45 a 65 años que viven solos. También destacan los hogares con adultos jóvenes y las parejas sin hijos, un detalle importante porque rompe la idea de que las golosinas solo entran en casa cuando hay niños.

Cómo Internet y las redes han convertido la nostalgia en escaparate

El auge de las gominolas retro ha encontrado un terreno cómodo en Internet y las redes sociales. Allí aparecen productos que no siempre se ven en quioscos o supermercados, lo que convierte la búsqueda en una especie de excursión digital al pasado. Sí, antes se iba al quiosco de la esquina; ahora se rastrea una web como quien busca una reliquia.

En ese nicho aparecen páginas especializadas como Retrochuches o Xiana, además de búsquedas en Amazon bajo categorías como retro sweets. En el caso de Retrochuches, las gominolas conviven con juguetes de los años 80 y 90, como juegos de cuatro en raya, caretas de cartón, peonzas, máquinas de Tetris, canicas, muñecos de trolls o colgantes de plástico con forma de chupete. La idea es clara: no solo se compra dulce, se compra ambiente de infancia.

Por qué la nostalgia pesa tanto en el negocio del dulce

La nostalgia no explica todas las ventas entre adultos, pero sí tiene un papel evidente. Produlce lo señala al indicar que el hecho de que muchos adultos vuelvan a las golosinas de su infancia demuestra que son productos con un fuerte arraigo emocional y cultural. En sencillo: no es solo sabor, es memoria.

Por eso las chuches retro funcionan tan bien. Los palotes, los gusanitos, los collares de dextrosa, los Peta Zetas o las piruletas con forma de corazón no son únicamente mercancía de 2026. Para muchos compradores funcionan como un pasaporte a los años 80 y 90, con todo lo que eso implica: recuerdos, infancia y esa sensación de que, por un rato, el tiempo no ha pasado tanto.

Qué puede hacer el lector si quiere comprar gominolas retro sin pasarse de frenada

Para quien quiera asomarse a este mundo, la clave está en entender qué se está comprando. No es solo una bolsa de caramelos: muchas veces se paga también por el valor emocional, por encontrar algo que ya no aparece tan fácilmente en el súper o en el quiosco. Y ahí conviene mirar con un poco de calma, porque la nostalgia es muy bonita, pero también sabe abrir la cartera.

Revisar si el producto está en tiendas físicas, webs especializadas como Retrochuches o Xiana, o plataformas donde se busque como retro sweets.

o Xiana, o plataformas donde se busque como retro sweets. Comprobar si se buscan chuches concretas, como Peta Zetas, palotes, collares de dextrosa o piruletas con forma de corazón.

Valorar si se compra por consumo propio, por recuerdo o para incluirlo en otros usos, como platos con Peta Zetas o algodón dulce.

Tener presente que el auge llega en paralelo a campañas periódicas a favor de una alimentación saludable y a personas que intentan reducir el consumo de azúcar.

En consecuencia, la recomendación práctica es sencilla: comprar con cabeza, no solo con nostalgia. Porque una cosa es darse un capricho con sabor a infancia y otra muy distinta es llenar el carrito como si la paga semanal no tuviera límite. Ahí el adulto nostálgico sigue siendo adulto, aunque el palote le mire con ojos de recreo.

Por qué este fenómeno no es exclusivo de las chuches

El caso de las golosinas retro encaja dentro de algo más amplio: la economía de la nostalgia. Esta idea se refiere a negocios que aprovechan el deseo de recuperar experiencias, objetos o sensaciones del pasado. Ya ha llegado a sectores como la moda, la tecnología y el entretenimiento, donde lo retro se ha convertido en un reclamo comercial potente.

Además, estos productos se dirigen a un público con mayor poder adquisitivo, es decir, con más capacidad para gastar que los clientes más jóvenes. Por eso algunas empresas del sector no lo plantean tanto como que los adultos compren más unidades, sino como que pueden gastar más dinero. La paradoja es curiosa: mientras aumentan los mensajes sobre alimentación saludable y reducción del azúcar, la industria de las chuches encuentra un nuevo nicho en quienes quieren volver, aunque sea por unos minutos, a la infancia.