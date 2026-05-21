Correos activa su portal de empleo para cubrir vacantes de verano en reparto, oficinas y clasificación: cómo inscribirte

La empresa pública permite registrar nuevos candidatos para cubrir contratos temporales en reparto, oficinas y centros de clasificación durante la campaña estival.

Correos ha abierto nuevas inscripciones en su portal de empleo para reforzar su plantilla durante el verano. Desde este jueves 14 de mayo y hasta el próximo 14 de junio, las personas interesadas podrán apuntarse para optar a futuras contrataciones temporales, según anunció el sindicato CSIF.

La medida busca dar respuesta a uno de los periodos con más necesidad de personal del año. Las vacaciones de verano y el aumento de carga de trabajo en distintos centros de España hacen que la empresa pública necesite incorporar trabajadores de apoyo. ¿Quieres apuntarte? El trámite se realiza mediante un formulario en el portal de empleo de Correos.

Quién puede inscribirse en el portal de empleo de Correos este verano

Las nuevas inscripciones están pensadas especialmente para personas que nunca han trabajado en Correos. Esto quiere decir que quienes ya forman parte de las Bolsas de Empleo o han prestado servicios anteriormente en la empresa no tienen que volver a registrarse. Para poder apuntarse, es necesario cumplir estos requisitos básicos:

Tener 18 años o más.

Contar con el título de Graduado Escolar o equivalente.

Tener nacionalidad española o permiso de trabajo en vigor.

Además, Correos recuerda que estas inscripciones no son permanentes. Caducan con cada convocatoria abierta, por lo que quienes quieran formar parte del proceso deberán registrarse dentro del plazo indicado. Vamos, que no conviene dejarlo para el último día.

Cómo funcionarán los llamamientos para cubrir contratos temporales en Correos

La empresa seguirá un orden concreto para cubrir las vacantes temporales durante los próximos meses. En primer lugar, recurrirá al personal que todavía permanece en las Bolsas de Empleo de Correos.

Posteriormente, se llamará a los trabajadores considerados “idóneos”, es decir, personas que ya han trabajado anteriormente en la empresa aunque actualmente no formen parte de las bolsas.

Después entrarán en el proceso los nuevos inscritos a través del portal de empleo. Por tanto, registrarse ahora no garantiza una contratación inmediata, pero sí permite formar parte de futuras oportunidades laborales durante la campaña de verano.

Los puestos con más necesidad de personal se centran principalmente en reparto, atención en oficinas y centros de clasificación. Son áreas clave durante estos meses, cuando aumenta la actividad y se producen más ausencias por vacaciones.

El portal de empleo de Correos no sustituye a las Bolsas

Desde CSIF recuerdan que este sistema tendrá carácter temporal y no sustituirá a las futuras Bolsas de Empleo de Correos. La apertura extraordinaria del portal se plantea como una solución transitoria hasta que se publique una nueva convocatoria pública para renovar las bolsas de contratación.

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el próximo 14 de junio.