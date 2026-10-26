Este pueblo de Jaén convoca plazas fijas de ayuda a domicilio: cómo inscribirse

Las plazas de ayuda a domicilio pertenecen al grupo V y se cubren por turno libre. El BOE activa la inscripción.

El Ayuntamiento de Torredonjimeno ha abierto la convocatoria de tres plazas de ayuda a domicilio como personal laboral fijo. El anuncio del BOE del 24 de octubre de 2026 establece un concurso en turno libre. Las solicitudes disponen de veinte días hábiles desde el siguiente a esa publicación. La selección por méritos permite diferenciar este proceso de una oposición, pero exige consultar el baremo y los requisitos municipales antes de presentar la candidatura.

Las plazas de ayuda a domicilio son laborales fijas y pertenecen al grupo V

La convocatoria corresponde al Ayuntamiento de Torredonjimeno, en la provincia de Jaén. El BOJA del 20 de octubre identifica las tres vacantes dentro del grupo V de la plantilla laboral. Esa clasificación no debe sustituirse por un subgrupo funcionarial supuesto a partir del nombre del puesto. Tampoco son contratos temporales para cubrir una campaña. El anuncio estatal precisa su condición de personal laboral fijo. Las tres plazas comparten categoría, sistema de selección y turno de acceso.

El turno libre permite concurrir a quienes reúnan las condiciones, aunque no trabajen previamente para el Ayuntamiento. Sin embargo, no elimina los requisitos profesionales ni garantiza obtener una de las vacantes. El proceso debe distinguirse de otras plazas municipales con oposición, donde la clasificación depende de exámenes. En esta convocatoria, el anuncio oficial utiliza expresamente el sistema de concurso. Para decidir si merece la pena participar, la persona interesada necesita conocer qué méritos se admiten y cómo deben justificarse.

El concurso valora méritos y no permite trasladar baremos de otras convocatorias

El artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público permite seleccionar personal laboral fijo mediante concurso de valoración de méritos. También contempla la oposición y el concurso-oposición, que son modalidades diferentes. Esta norma explica el sistema anunciado por Torredonjimeno. No significa que todos los procesos de ayuda a domicilio funcionen igual. Las bases concretas deben determinar qué trayectoria, formación u otros méritos reciben puntuación, si procede. No puede darse por válido un curso únicamente porque guarde relación con los cuidados.

Antes de preparar certificados, resulta necesario comprobar los apartados del baremo, sus límites y la fecha de referencia. También hay que distinguir los requisitos de acceso de los méritos puntuables. Un requisito permite participar; un mérito puede mejorar la posición únicamente cuando las bases lo reconocen. Los extractos del BOE y del BOJA no reproducen ese desglose. Tampoco concretan la titulación exigida, las tasas o la documentación acreditativa. Por eso, no permiten anunciar acceso sin estudios ni calcular una puntuación individual.

El plazo empieza con el BOE y excluye sábados, domingos y festivos

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases el 6 de agosto de 2026. El BOE sitúa su publicación provincial en el boletín de Jaén número 165, del 26 de agosto. Posteriormente apareció el extracto autonómico del 20 de octubre. La publicación estatal del día 24 es la que activa los veinte días hábiles de solicitudes. La existencia de anuncios anteriores no permite fechar el cierre desde agosto. Esta diferencia evita confundir la aprobación del procedimiento con la apertura efectiva de la inscripción.

La Ley del Procedimiento Administrativo excluye sábados, domingos y festivos de los plazos expresados en días hábiles. Si el último día es inhábil, se traslada al primero hábil siguiente. El calendario aplicable debe comprobarse en la sede municipal antes de fijar una fecha concreta de vencimiento. Para presentar documentación electrónicamente también importa la hora oficial del registro. Quien necesite organizar esa vía puede consultar cómo activar el certificado digital. El envío debe completarse mediante el trámite admitido para esta convocatoria.

Las bases municipales deben consultarse antes de registrar la solicitud

El anuncio del BOJA remite al tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento, en tosiria.sedelectronica.es. Allí sitúa las bases que regulan las tres plazas. El primer paso consiste en localizar el expediente de auxiliares de ayuda a domicilio, sin confundirlo con otros procesos municipales. Después deben contrastarse las condiciones de admisión con la situación personal. Si una titulación no coincide literalmente, la equivalencia deberá tener el respaldo que exijan las bases. La denominación del puesto no basta para resolver esa duda.

Al presentar la instancia debe conservarse el justificante que acredite la entrada y la documentación aportada. Los siguientes anuncios se publicarán conforme a las bases, según advierte el BOE. Será necesario atender las relaciones de admitidos, la valoración y cualquier plazo de alegaciones que corresponda. La inscripción no equivale a una contratación ni establece una fecha de incorporación. El anuncio estatal confirma las tres plazas y el plazo; el extracto del BOJA añade el grupo profesional y la localización de las bases.