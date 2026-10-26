La Abogacía del Estado abre un concurso para funcionarios y da 15 días hábiles para solicitar destino

El concurso de la Abogacía del Estado incluye puestos administrativos y auxiliares. La participación depende del cuerpo, la situación administrativa y los méritos acreditados.

La Abogacía General del Estado ha convocado un concurso general de puestos para personal funcionario de carrera. La resolución apareció en el BOE del 24 de octubre de 2026 y fija quince días hábiles para presentar solicitudes. La convocatoria incluye puestos vacantes y otros a resultas, cuya disponibilidad depende del movimiento de sus titulares. Es un procedimiento de provisión de destinos para quienes ya reúnen la condición funcionarial exigida.

Quién puede participar en el concurso de la Abogacía del Estado

Pueden presentarse funcionarios de carrera que cumplan las condiciones de cada puesto, salvo quienes estén suspendidos en firme mientras dure esa situación. Los requisitos deben reunirse al terminar el plazo de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión. Si alguien pertenece a varios cuerpos o escalas, solo puede participar desde uno. Este filtro distingue la convocatoria de las oposiciones abiertas para ingresar en la Administración. Los concursos para personal funcionario permiten cambiar de destino mediante la valoración de méritos y la adecuación profesional.

Las bases exigen, con carácter general, dos años de permanencia en el último destino definitivo. Recogen excepciones para determinados cambios dentro del mismo ámbito administrativo y otras circunstancias expresamente reguladas. También establecen condiciones para quienes se encuentran en excedencia o trabajan en otra Administración. El personal de cuerpos con puestos reservados y determinados funcionarios de la Agencia Tributaria pueden necesitar autorización. Por ello, pertenecer al subgrupo indicado en una ficha no garantiza por sí solo la admisión. Deben comprobarse también las restricciones del cuerpo y la situación administrativa.

Las vacantes y los puestos a resultas tienen una disponibilidad diferente

El anexo I relaciona vacantes presupuestadas, mientras el anexo II enumera puestos a resultas. Estos últimos no deben sumarse como vacantes disponibles de manera incondicionada. Su eventual adjudicación depende de que queden libres durante el procedimiento. La convocatoria incluye jefaturas de negociado, auxiliares y ayudantes de oficina. Entre las funciones figuran el registro de expedientes, la documentación procesal y el apoyo administrativo. Algunas fichas valoran conocimientos de LexNET, REGES y otras aplicaciones utilizadas para gestionar comunicaciones o trámites judiciales.

Los destinos aparecen en servicios centrales y oficinas territoriales. El documento recoge puestos en Madrid, A Coruña, Palma, Bilbao, Pamplona y Valencia, entre otras localidades. Cada ficha identifica código, nivel, subgrupo y complemento específico. Este complemento no equivale al sueldo íntegro del puesto ni debe anunciarse como una nómina mensual. El aspirante necesita comparar también el destino, las funciones y la correspondencia con su experiencia. Los códigos permiten distinguir puestos de denominación similar que tienen diferente nivel, localización o adscripción.

La adjudicación exige al menos 25 puntos y acreditar los méritos

Para obtener destino es necesario alcanzar un mínimo total de 25 puntos. La valoración comprende grado personal, trabajo desarrollado, cursos, antigüedad y supuestos de conciliación, además de los méritos específicos. La antigüedad suma 0,84 puntos por año completo, con un máximo de 25. Por ejemplo, diez años completos aportarían 8,4 puntos en ese apartado. Es un cálculo orientativo que no sustituye la certificación oficial. La puntuación total dependerá de los demás méritos admitidos y de su valoración conforme a las bases.

Los méritos específicos pueden aportar hasta veinte puntos. Se valoran conocimientos y experiencia ligados a las funciones del puesto, con las condiciones temporales previstas. No basta con mencionar tareas en un currículo: deben certificarse según los modelos de la convocatoria. Los cursos requieren duración y fecha acreditadas, además de encajar en las materias admitidas. La certificación general corresponde al órgano de personal competente. La específica debe expedirla la unidad donde se adquirió la experiencia. Preparar ambos certificados evita confundir experiencia alegada con experiencia documentada.

Cómo registrar la solicitud y seguir las valoraciones posteriores

La presentación ordinaria se realiza mediante el Portal Funciona, con certificado electrónico. La convocatoria contempla alternativas excepcionales, entre ellas determinados supuestos de imposibilidad técnica debidamente acreditada. Una solicitud en papel sin la justificación exigida puede ser inadmitida. Si se registran varias instancias durante el plazo, solo se atiende la última y quedan anuladas las anteriores. Quienes consulten las novedades de empleo público deben atender aquí al plazo específico de quince días hábiles. La referencia es la publicación del 24 de octubre, no la fecha de firma.

Después de las solicitudes habrá publicaciones que requieren seguimiento. Las valoraciones provisionales abrirán cinco días hábiles para presentar alegaciones. La resolución del concurso debe producirse en un máximo de seis meses desde el día siguiente al cierre de instancias. El nuevo destino tiene un plazo posesorio de tres días hábiles si no cambia la residencia. Será de un mes cuando implique traslado residencial o reingreso al servicio activo. Las excepciones, certificados y anexos pueden consultarse en la convocatoria oficial completa.