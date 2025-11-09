Google Maps sorprende con una guía de carriles inteligente: cambia la forma de conducir

La nueva experiencia en Android Automotive analiza señales y marcas viales para indicar el carril correcto. Debuta en el Polestar 4 y promete llegar a más coches y vías.

Google Maps da un salto en navegación: incorpora una guía de carriles en tiempo real que “ve” la carretera con la cámara del vehículo y procesa la información con IA. El objetivo es sencillo pero potente: ayudarte a tomar la salida adecuada sin dudas y con indicaciones a tiempo.

Cómo funciona la nueva guía de carriles en tiempo real de Google Maps

El sistema cruza en el momento las señales de tráfico y las líneas de la vía con el mapa de navegación. Así decide qué carril te conviene y lo resalta en color azul sobre el trazado. ¿Cuándo avisa? Justo antes de llegar a la maniobra, con instrucciones por voz y avisos visuales en pantalla.

Estos resultados permiten saber “que estamos ubicados en el carril izquierdo y la salida se encuentra justo en el derecho”. En la práctica, reduce esas decisiones de última hora que nos complican el viaje, sobre todo en carreteras desconocidas.

Andrew Foster, Director de Gestión de Producto para Google Maps, afirma: “Ayudará a la gente a conducir con más confianza y establecerá un nuevo punto de referencia para la navegación en toda la industria automotriz”.

Antes de seguir, un matiz importante: no sustituye a los sistemas que alertan por pisar la línea continua. Por ahora es una recomendación visual y sonora que orienta, no un aviso de cambio de vía.

Funciones clave que aporta en la conducción diaria

A continuación resumimos, de forma práctica, qué ofrece esta novedad y qué limita su uso inicial.

Resalta en azul el carril idóneo para la próxima salida.

Analiza en tiempo real señales y marcas viales con la cámara del coche.

Muestra avisos por voz y en pantalla justo antes de la maniobra.

Es especialmente útil en autovías y autopistas que no frecuentas.

No incluye alertas de cambio de vía; es guía y recomendación.

Su despliegue empieza en un modelo y países concretos.

Tras estas claves, la conclusión es clara: más contexto en el momento oportuno para decidir sin apuros. ¿Quién no ha dudado en un cruce complejo?

Quiénes pueden aprovechar esta asistencia de carril basada en cámara e IA

El estreno llega con el Polestar 4. Según 9to5Google, la meta es que los conductores no se salten salidas ni hagan cambios bruscos que puedan provocar incidentes. Por lo tanto, resulta especialmente valiosa para quienes conducen a menudo por autovías o autopistas y se enfrentan a enlaces con varios carriles.

Eso sí, no aparecerá en todas las vías desde el primer día. El anuncio avanza que funcionará “solo en algunos tipos” de carreteras, y las de alta capacidad son el primer foco. De ahí que, al principio, lo notes sobre todo en rutas rápidas.

Disponibilidad, países y coches compatibles con la guía en Android Automotive

Google indica una llegada escalonada. Empezará en mercados concretos y se ampliará “a más tipos de carreteras y coches en colaboración con fabricantes clave”. Debajo tienes un resumen con lo esencial para orientarte.

País o región Modelo compatible Plataforma Ventana de despliegue Tipos de vía previstos Estados Unidos y Suecia Polestar 4 Android Automotive Próximos meses Principalmente autovías y autopistas Expansión futura En colaboración con fabricantes clave Android Automotive Por anunciar “Se expandirá a más tipos de carreteras y coches”

Esta hoja de ruta explica por qué Polestar se adelanta: ha sido socio cercano de Google desde el Polestar 2, el primer coche con Google integrado.

Qué cambia en la navegación diaria y por qué importa al conductor

Con esta guía, el mapa no solo te dice a dónde ir, también por qué carril conviene hacerlo. En consecuencia, se reduce el estrés en salidas consecutivas y nudos complejos. Cuando la aplicación resalta el carril y te lo canta con tiempo, no te pilla el toro.

La novedad también convive con el botón ETA, que ya te indica el tiempo restante hasta casa cuando estás fuera. Son funciones complementarias: una planifica, la otra ejecuta la maniobra con precisión.

Mirando al corto plazo, la experiencia será más visible donde más beneficio aporta: grandes vías. Posteriormente, “se expandirá a más tipos de carreteras y coches en colaboración con fabricantes clave”. Esto quiere decir que la utilidad crecerá según se sumen marcas y se amplíe la cobertura de tramos.