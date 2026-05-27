Estas son las fechas de cobro de la paga extra de verano (pensión) que llegará en junio a millones de jubilados

La mayoría de jubilados y pensionistas recibirá en junio una nómina más alta de lo habitual por el abono de la paga extraordinaria de verano. La fecha exacta dependerá del banco, ya que muchas entidades adelantan el ingreso respecto al calendario ordinario.

Junio llega con una buena noticia para millones de pensionistas en España. La Seguridad Social abonará junto a la mensualidad ordinaria la paga extra de verano, un ingreso que, en la mayoría de los casos, equivale a una mensualidad completa de la pensión.

No es una ayuda nueva ni un pago aprobado recientemente por el Gobierno. Se trata de una de las dos pagas extraordinarias incluidas en el sistema de 14 pagas anuales para la mayoría de pensiones contributivas: doce mensualidades ordinarias y dos extras, una en junio y otra en noviembre.

Cuándo se cobra la paga extra de verano según cada banco

¿En qué día llegará el dinero a la cuenta? La Seguridad Social no fija una fecha concreta para cada entidad bancaria, ya que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido. Sin embargo, los bancos suelen adelantar el pago varios días. Estas son las fechas previstas, tomando como referencia el calendario habitual de anticipos de pensiones:

Banco Fecha orientativa de cobro CaixaBank Entre el 24 y el 25 de junio Santander Entre el 24 y el 25 de junio BBVA A partir del 25 de junio Banco Sabadell Alrededor del 25 de junio ING Entre el 25 y el 26 de junio Abanca Desde el 25 de junio Unicaja Entre el 24 y el 25 de junio

Estas fechas son orientativas y pueden variar según la política de cada entidad. Por eso, conviene revisar la cuenta bancaria esos días, porque algunos pensionistas podrían ver el ingreso antes que otros.

Qué pensionistas reciben la paga extra íntegra y cuáles no la cobran

La paga extraordinaria de verano corresponde a la mayoría de perceptores de pensiones contributivas. Entre ellas se encuentran las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. Ahora bien, no todos los pensionistas recibirán una paga doble en junio. Y aquí está la clave, porque hay situaciones en las que la extra ya está incluida mes a mes o solo se cobra de forma proporcional. Estas son las principales situaciones que deben tenerse en cuenta:

Cobran la paga extra la mayoría de pensionistas contributivos de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares.

No suelen recibir un ingreso doble quienes tienen pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, porque las extras están prorrateadas.

Quienes hayan accedido recientemente a la pensión podrían cobrar solo la parte proporcional generada.

La paga extra de verano se devenga entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo. Por tanto, si la pensión fue reconocida hace poco, el importe puede no coincidir con una mensualidad completa. Vaya, que no todos verán exactamente la misma cantidad en la cuenta.

Por qué junio trae un ingreso más alto para muchos pensionistas

España supera ya los 10 millones de pensiones contributivas abonadas cada mes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, la pensión media de jubilación continúa en máximos históricos tras las revalorizaciones ligadas al IPC.

Organismos como la AIReF, Funcas o el Instituto Santalucía vienen advirtiendo del creciente peso del gasto en pensiones sobre las cuentas públicas, especialmente por el envejecimiento de la población y la jubilación progresiva de la generación del baby boom.

En cualquier caso, la paga extra de junio no es un ingreso ajeno a la pensión ni una medida nueva. Es una de las dos pagas extraordinarias previstas dentro del sistema contributivo de la Seguridad Social.