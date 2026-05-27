La ayuda municipal de hasta 1.650 euros para familias con hijos menores de 16 años

El Fondo de Infancia 0-16 permite a familias vulnerables con menores a cargo recibir hasta 1.650 euros en algunos casos. El plazo estará abierto del 13 de mayo al 22 de junio de 2026.

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene abierto el plazo para solicitar el Fondo de Infancia 0-16, una ayuda extraordinaria dirigida a hogares con pocos ingresos y niños o adolescentes a cargo. Esta prestación busca cubrir gastos básicos como alimentación, ropa, calzado, material escolar, suministros o recibos oficiales.

Quién puede pedir esta ayuda de hasta 1.650 euros por hijo

La ayuda está pensada para familias empadronadas en Barcelona y vinculadas a los Servicios Sociales municipales. Además, los menores deben haber nacido a partir del 1 de enero de 2010, estar empadronados desde el 1 de enero de 2025 y mantener la residencia efectiva durante el periodo de solicitud. Se trata de otra de las ayudas destinadas a familias con hijos, que en este caso no es de la Seguridad Social.

También será necesario que la familia haya sido atendida por Servicios Sociales al menos un día entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Vamos, que conviene revisar bien los requisitos antes de dejar pasar el plazo.

Cuánto dinero pueden cobrar las familias según los menores a cargo

La cuantía depende del número de menores incluidos en la unidad familiar. Las familias con un menor podrán recibir 600 euros, mientras que con dos menores la ayuda sube a 1.050 euros. A partir del tercer hijo, se añaden 300 euros por cada menor.

En los hogares monoparentales se suma un complemento extra de 600 euros por familia. Por eso, una familia monoparental con dos hijos podría alcanzar los 1.650 euros.

Límites de ingresos para acceder al Fondo de Infancia 0-16

Los ingresos familiares no podrán superar los topes fijados para cada unidad de convivencia:

Miembros Límite de ingresos 2 16.357,71 euros 3 19.435,24 euros 4 22.512,77 euros 5 25.590,30 euros 6 28.667,83 euros 7 31.745,36 euros 8 34.822,89 euros 9 37.900,42 euros

Si hay muchas solicitudes y el presupuesto no alcanza, las cuantías podrían reducirse.

Cómo solicitar la ayuda antes de que termine el plazo abierto

La solicitud debe presentarse por la Oficina Virtual de Trámites del Ayuntamiento de Barcelona. Para hacerlo online hará falta idCAT Mòbil, certificado digital o documento identificativo como DNI, NIE o pasaporte.

Quienes no puedan realizar el trámite por internet podrán acudir con cita previa, solicitándola en el 010, a la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas de la calle Aragó, 344, o a la OAC Monumental, en la calle Sicília, 216.

La ayuda se cobrará mediante la Tarjeta Barcelona Solidaria, válida en comercios adheridos y también para compras online con CaixaBankNow. En caso de pérdida o robo, habrá que llamar al 010 para bloquearla y pedir un duplicado.