Llega a Aldi esta guirnalda solar LED de 100 luces perfecta para Navidad: disponible desde el 15 de noviembre por 7,99 euros

A estas alturas, ya hay quien tiene la caja de adornos abierta en el salón. La Navidad se adelanta cada año, y la iluminación exterior se ha convertido en el primer gesto de temporada. Si estás pensando en vestir tu terraza o balcón, hay un lanzamiento que te interesa por precio y por consumo. El sábado 15 de noviembre llega a Aldi, según su folleto, una guirnalda solar LED con 100 luces por 7,99 euros. Es una forma sencilla de sumar ambiente sin pelearte con la factura de la luz. Y si no la pillas a tiempo, hay otra opción con más metros y más LEDs por poco más de dinero.
¿Qué trae Aldi el sábado 15 de noviembre y cuánto cuesta?
El sábado 15 de noviembre, Aldi incorpora a sus estanterías una guirnalda solar LED con 100 luces. El objetivo es claro: decorar exterior (terraza, balcón o cualquier zona al aire libre) con alimentación solar para no sumar consumo eléctrico convencional.
El precio es de 7,99 euros, una cifra bastante contenida para resolver la iluminación navideña básica del exterior. Si buscabas una opción sencilla y económica, aquí tienes una alternativa que entra sin esfuerzo en el presupuesto y evita sorpresas en la factura.
¿Qué alternativa hay si no llegas a tiempo o no tienes un Aldi cerca?
Si cuando vayas está agotada, o no tienes un Aldi a mano, hay otra propuesta que encaja por precio y prestaciones. Se trata de la Tacobey Guirnalda Luces Navidad Exterior Solar de 20 metros con 200 LED, en oferta a 15,19 euros. La versión en oferta es multicolor, y también está disponible en luz blanca cálida y fría.
Esta alternativa viene con mando a distancia (encendido/apagado), ocho modos de iluminación, cuatro niveles de brillo y tres temporizadores integrados. Incorpora una batería de 1.200 mAh (capacidad de la batería) que se carga con panel solar y permite entre 15 y 20 horas de funcionamiento tras una carga completa, de modo que puedes controlar la iluminación incluso desde dentro de casa.
Para verlo de un vistazo, aquí tienes una comparativa rápida con los datos clave de cada opción.
|Característica
|Aldi: guirnalda solar LED (100 luces)
|Alternativa: Tacobey 20 m 200 LED
|Fecha de llegada
|Sábado 15 de noviembre
|No indicado
|Precio
|7,99 euros
|15,19 euros
|Longitud
|No indicado
|20 metros
|Número de luces/LED
|100
|200
|Batería
|No indicado
|1.200 mAh
|Modos de iluminación
|No indicado
|8 modos
|Niveles de brillo
|No indicado
|4 niveles
|Temporizadores
|No indicado
|3 temporizadores
|Autonomía tras carga completa
|No indicado
|Entre 15 y 20 horas
|Control remoto
|No indicado
|Mando a distancia
|Colores disponibles
|No indicado
|Multicolor (oferta); también blanca cálida y fría
Como ves, la decisión va de “precio mínimo y sencillez” frente a “más metros y control total” pagando algo más. Por tanto, conviene pensar qué necesitas exactamente en tu espacio exterior antes de elegir.
¿Cómo elegir sin gastar de más y acertar a la primera?
Si tu plan es iluminar un balcón pequeño o un rincón concreto, la opción de Aldi por 7,99 euros cumple de sobra con sus 100 luces. En cambio, si quieres cubrir barandillas largas, un jardín o buscas jugar con modos, brillo y temporizadores sin levantarte del sofá, la alternativa de 20 metros y 200 LED por 15,19 euros te da más margen.
Para rematar la decisión, sigue estos pasos rápidos basados en lo esencial de cada producto:
- Define el área: si es pequeña, 100 luces pueden ser suficientes; si es amplia, los 20 metros con 200 LED te cubrirán mejor.
- Ajusta el presupuesto: valora si prefieres 7,99 euros o asumir los 15,19 euros a cambio de más funciones.
- Piensa en el control: ¿quieres mando a distancia, modos y temporizadores? La opción de 200 LED los incluye.
- Considera la autonomía: si buscas funcionamiento prolongado tras la carga, tienes entre 15 y 20 horas en la alternativa con batería de 1.200 mAh.
- Elige el ambiente: multicolor en oferta o tonalidades blancas (cálida o fría) según el efecto que buscas.
En definitiva, la guirnalda de Aldi (7,99 euros, 100 luces) es la compra directa y barata para empezar a decorar el exterior el sábado 15 de noviembre. Si necesitas más longitud, control y autonomía, la Tacobey de 20 metros y 200 LED por 15,19 euros ofrece un salto claro en prestaciones sin disparar el gasto.