Le comunican el despido y 13 minutos después llaman a emergencias por su caída en las escaleras por la que reclamaba 33.001 euros

La trabajadora solicitaba un despido nulo por discriminación, pero se mantuvo la improcedencia. La reclamación adicional no correspondía a una indemnización automática por accidentarse.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó declarar nulo el despido de una dependienta que sufrió una caída después de conocer su cese. Reclamaba 33.001 euros adicionales por discriminación vinculada a su salud. Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2023. Su recuperación permite aclarar una diferencia relevante: descartar la discriminación no convierte un despido improcedente en procedente.

Los 13 minutos corresponden al aviso a emergencias

La secuencia recogida por Cordópolis sitúa la comunicación verbal del despido alrededor de las 14:00 horas, en una tienda de ropa de Córdoba. Después, la empleada subió a recoger sus pertenencias y sufrió una caída. La llamada a emergencias se produjo a las 14:13. Por tanto, esa hora identifica el aviso de asistencia, sin precisar necesariamente el instante exacto del accidente. La carta llegó por correo electrónico a las 15:57.

El correo posterior no bastó para demostrar que la lesión había motivado la decisión empresarial. Según la información publicada por AS, el tribunal mantuvo que el despido ya se había comunicado antes del accidente. La discusión consistía en determinar si existía discriminación, una cuestión diferente de calcular la indemnización por despido. Tampoco debe confundirse el momento en que se expresa una decisión con el cumplimiento de todas las exigencias legales para comunicarla.

Por qué los 33.001 euros no eran una compensación automática por la caída

La empresa había reconocido la improcedencia y abonado 346,50 euros, según Cordópolis. Los 33.001 euros eran una reclamación adicional ligada a la supuesta vulneración de derechos fundamentales. No representaban una cantidad reconocida que posteriormente se retirase, ni una tarifa legal por sufrir una lesión. Presentar ambos importes como alternativas equivalentes ocultaría que respondían a conceptos distintos. El rechazo de aquella petición adicional tampoco permite afirmar que la trabajadora terminara sin ninguna indemnización.

El Estatuto de los Trabajadores distingue las consecuencias de la improcedencia y la nulidad. En términos generales, la primera permite optar entre readmisión e indemnización, con excepciones sobre quién ejerce esa opción. La nulidad implica readmisión inmediata y abono de los salarios dejados de percibir. Además, la legislación procesal contempla indemnizar los daños derivados de una vulneración de derechos fundamentales. Esa reparación exige un fundamento propio y no nace automáticamente porque el despido se declare improcedente.

El despido nulo por salud exige analizar los indicios de discriminación

La Ley 15/2022 incluye expresamente la enfermedad y la condición de salud entre los motivos protegidos frente a la discriminación. Su artículo 30 regula cómo se distribuye la prueba cuando se aportan indicios fundados. En ese supuesto, corresponde a la parte demandada justificar objetiva y razonablemente su actuación. Esta protección obliga a examinar la relacióAhora bien, siendo esta la foto, como experto en SEO, ¿cómo debería rellenar los campos ALT, Caption y Meta Description? n entre la salud y la decisión empresarial. La coincidencia temporal resulta relevante, pero debe valorarse junto con las demás circunstancias acreditadas.

En este procedimiento, la trabajadora intentó que se revisara la secuencia de los acontecimientos al recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba. Según NoticiasTrabajo, el TSJA rechazó modificar los hechos probados y mantuvo la improcedencia. El medio identificó la resolución como STSJ AND 4503/2026 e indicó que cabía casación para unificación de doctrina. No se ha comprobado su firmeza posterior. Solicitar una revisión de hechos tampoco permite atribuir, por sí solo, una conducta fraudulenta a quien recurre.

Qué documentos y plazos debe vigilar un trabajador despedido

Para quien recibe un despido, conservar la carta, los mensajes y los justificantes médicos permite documentar cuándo se comunicó cada circunstancia. También resulta útil guardar los correos completos y sus horas de recepción. El artículo 55 del Estatuto exige comunicación escrita para el despido disciplinario, con los hechos y la fecha de efectos. Por eso, valorar una comunicación verbal como prueba cronológica no significa que cualquier despido verbal cumpla las formalidades exigidas. Cada supuesto requiere examinar su modalidad y sus circunstancias.

La impugnación del despido está sujeta, con carácter general, a un plazo de 20 días hábiles. La presentación de la solicitud de conciliación suspende la caducidad conforme a las reglas procesales. No debe suponerse que una conversación informal con la empresa conserva ese plazo. Los casos de despido durante una baja requieren distinguir la prueba de la discriminación de otros posibles defectos del cese. Las reglas pueden consultarse en la Ley reguladora de la jurisdicción social.