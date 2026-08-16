Las líneas blancas que aparecen en algunas ventanas tienen una función que protege a las aves

Las marcas deben colocarse en la cara exterior. Las verticales requieren 5 milímetros de grosor y hasta 10 centímetros de separación.

Las líneas blancas que aparecen en algunas ventanas no suelen ser un elemento decorativo. Sirven para hacer visible el cristal a las aves, que pueden confundir un reflejo de árboles o cielo con una ruta libre. Las marcas deben cubrir la zona peligrosa y colocarse en la cara exterior. No buscan ahuyentar a los animales, sino advertirles de un obstáculo transparente. NABU estima que alrededor de 100 millones de aves mueren cada año en Alemania tras colisionar con cristales. La cifra muestra la dimensión del problema.

Por qué las aves no reconocen el cristal como un obstáculo

El vidrio presenta dos riesgos distintos. Puede ser transparente y dejar ver vegetación situada al otro lado. También puede reflejar árboles, arbustos o cielo. En ambos casos, el pájaro interpreta que puede continuar el vuelo. Las esquinas acristaladas, las barandillas transparentes y los jardines de invierno concentran situaciones especialmente peligrosas. El problema también aparece en oficinas, marquesinas, pasarelas y pantallas acústicas. El tamaño no elimina el riesgo. Una ventana doméstica pequeña puede provocar un impacto si refleja vegetación cercana.

Las líneas crean una barrera visual que rompe esa apariencia de espacio abierto. No necesitan tener forma de ave ni actuar como espantapájaros. Deben repetirse por toda la superficie y dejar huecos suficientemente pequeños. La regla de la palma indica que no deben quedar zonas sin marcar mayores que una mano. Esta solución doméstica comparte el mismo principio que los vidrios seguros para aves planteados para edificios nuevos.

La separación correcta cambia según la orientación de las líneas

La llamada regla de los cinco centímetros no puede aplicarse igual a cualquier diseño. La Estación Ornitológica Suiza diferencia entre franjas verticales y horizontales. Estas son las medidas recomendadas cuando existe un contraste suficiente con el fondo.

Diseño Grosor mínimo Separación máxima Líneas verticales 5 milímetros 10 centímetros Líneas horizontales 3 milímetros 3 centímetros Líneas horizontales más gruesas 5 milímetros 5 centímetros

Por tanto, unas líneas verticales de solo tres milímetros pueden resultar demasiado finas, aunque estén separadas cinco centímetros. El blanco puede funcionar cuando destaca frente al paisaje reflejado, pero no es obligatorio. Lo determinante es el contraste durante distintas condiciones de luz. Las líneas verticales dieron resultados algo mejores que las horizontales. Si el fondo cambia, puede ser necesario aumentar el grosor. Las pruebas citadas por la institución suiza favorecieron los tonos rojos y naranjas frente a los azules, verdes o amarillos.

Cómo pintar las marcas para que funcionen sin perder demasiada luz

Las marcas deben aplicarse sobre la cara exterior, porque así interrumpen el reflejo antes de que llegue al ave. Para una solución temporal pueden emplearse pintura al temple, jabón o productos específicos para vidrio. También sirven cintas y láminas adhesivas aptas para exterior. Antes de colocarlas, es recomendable limpiar el cristal y comprobar que el material no dañe su tratamiento superficial. Una cinta métrica y pequeñas marcas guía ayudan a mantener intervalos regulares antes de completar el patrón. En viviendas alquiladas, una opción removible evita intervenir de forma permanente.

No es necesario cubrir la ventana con líneas continuas. Los puntos, dibujos o motivos repetidos también pueden funcionar si mantienen una separación reducida en toda la superficie. En patrones con puntos de cinco milímetros, la institución recomienda cubrir al menos el 25 % del cristal. Con puntos de 30 milímetros, el mínimo recomendado baja al 15 %. Una única silueta de rapaz o dos pegatinas aisladas no bastan. El patrón completo importa más que la forma elegida. Estas medidas pueden combinarse con otras iniciativas de biodiversidad urbana, como las cajas nido para vencejos.

Qué errores reducen la protección y cuándo revisar la ventana

Pintar por dentro deja intactos muchos reflejos exteriores y reduce la eficacia del sistema. Tampoco debe confiarse únicamente en cristales tintados, ya que pueden seguir reflejando el entorno. Merecen atención prioritaria las ventanas donde se reflejan árboles, los cerramientos transparentes y los pasos acristalados. Las cortinas interiores reducen algunas transparencias, pero no siempre eliminan el reflejo exterior. Si hay comederos, la guía suiza aconseja alejarlos del vidrio o situarlos a menos de un metro para limitar la velocidad de impacto.

Las marcas deben revisarse después de limpiar la ventana, tras lluvias intensas o cuando pierdan contraste. Si un ave queda aturdida después de un choque, puede colocarse temporalmente en una caja ventilada y oscura. Si no recupera el vuelo, debe trasladarse a un centro de recuperación de fauna o a un profesional veterinario.

Las medidas completas pueden consultarse en la Estación Ornitológica Suiza y en la guía de NABU para cristales seguros.