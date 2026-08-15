Poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer tiene una utilidad que muchos desconocen

La fricción puede cargar el plástico y atraer partículas ligeras. La información de referencia no aporta una prueba comparativa de su eficacia.

El truco de cubrir las cerdas de la escoba con una bolsa de plástico ha vuelto a difundirse este agosto. Una publicación actualizada el 9 de agosto de 2026 asegura que ayuda a recoger pelos, pelusas y polvo fino. El método consiste en anudar una bolsa limpia alrededor del cepillo y barrer de la forma habitual. El fundamento electrostático resulta plausible, pero la publicación viral no incluye una medición comparativa. Debe entenderse como una ayuda puntual, no como un sistema completo de higiene.

Por qué el plástico puede atraer pelos y partículas ligeras

El roce entre dos materiales puede transferir pequeñas cantidades de carga eléctrica. OpenStax explica que un objeto de plástico frotado puede cargarse y atraer partículas neutras. El manual ilustra el efecto con un peine capaz de levantar pequeños fragmentos de papel. Aunque una partícula no tenga carga neta, sus cargas internas pueden redistribuirse ante un objeto cargado. Una bolsa alrededor de la escoba podría actuar de forma parecida al rozar el suelo.

Pelos, fibras e hilos pesan poco, por lo que son los residuos más propensos a adherirse. El resultado, sin embargo, no será idéntico en todas las viviendas. Harvard señala que la humedad perjudica los experimentos electrostáticos y que el estado de las superficies altera la carga. Una bolsa seca podría responder mejor que una húmeda, aunque también influyen el suelo y el material. La popularidad recuerda al truco del papel de aluminio, pero ambos materiales no se comportan igual.

Cómo colocar la bolsa sin dañar el suelo ni ensuciar más

Para probarlo, debe elegirse una bolsa limpia, seca, sin agujeros y bastante grande para cubrir todo el cepillo. Las asas pueden rodear el palo y cerrarse con un nudo firme, sin deformar las cerdas. La superficie exterior debe quedar lisa, porque los pliegues pueden engancharse en juntas o patas de muebles. No deben utilizarse bolsas con restos de alimentos ni con líquidos procedentes de carne cruda. El Departamento de Agricultura estadounidense advierte del riesgo de contaminación cruzada con envases desechables contaminados.

Antes de recorrer toda la habitación, resulta prudente hacer una prueba en una esquina poco visible. El barrido debe hacerse con pasadas suaves y sin presionar, especialmente cuando haya arena o residuos duros. Esas partículas pueden quedar atrapadas entre el plástico y el suelo y dejar marcas por arrastre. Si la bolsa se afloja, hay que detenerse y volver a sujetarla. Al terminar, se retira sobre el cubo y se vuelve del revés para contener la suciedad.

Qué residuos recoge mejor y cuándo deja de funcionar

Este recurso tiene más sentido cuando el problema principal son pelos de mascotas, cabellos, hilos o pelusas. También puede facilitar el acceso bajo camas, sofás y muebles bajos, siempre que el cepillo entre sin forzar. Los restos grandes deben recogerse primero para evitar que rompan la bolsa. Los residuos pesados, húmedos o pegajosos no responderán igual a la carga electrostática. Tampoco debe esperarse que una pasada elimine suciedad incrustada, manchas o alérgenos acumulados en tejidos.

Para una limpieza más completa, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda aspirar alfombras y muebles tapizados. También aconseja retirar el polvo de superficies duras con un paño húmedo y fregar los suelos. Las personas con alergia o asma pueden necesitar una frecuencia mayor. Un sistema de bayetas diferenciadas por colores ayuda además a separar los útiles de cocina, baño y otras zonas. Así se evita mezclar usos durante las tareas domésticas.

Cómo reutilizar la bolsa sin convertir el truco en más plástico

Reutilizar una bolsa disponible puede alargar su vida útil, pero no justifica adquirir bolsas nuevas para barrer. La Comisión Europea sitúa las bolsas ligeras entre los residuos más abandonados y mantiene medidas para reducir su consumo. El método resulta más coherente cuando aprovecha un envase que ya está en casa. Su posible beneficio ambiental depende de no usar más material del necesario. Puede combinarse con otros hábitos de reutilización de recursos domésticos, sin atribuir propiedades que no estén demostradas.

Cuando la bolsa se rompa o deje de servir, hay que vaciarla sin dispersar el polvo y seguir las instrucciones municipales. El Ministerio para la Transición Ecológica señala que los envases ligeros de plástico se depositan mayoritariamente en el contenedor amarillo. Las ordenanzas locales pueden concretar condiciones diferentes para los envases contaminados.

La secuencia más razonable consiste en reutilizar una bolsa limpia, comprobar el resultado y completar después la limpieza con el método adecuado.