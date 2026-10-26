Black Friday llegará a Ceuta con nuevos bonos comerciales que financiarán el 25% de las compras

El nuevo convenio prevé un descuento público del 25% mediante BuyBono. El anuncio todavía no concreta la fecha de apertura para consumidores.

Ceuta prepara nuevos bonos comerciales que permitirán pagar 225 euros por compras de 300, con 75 euros de financiación pública. El Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio anunciaron su convenio el 21 de octubre de 2026. Las primeras campañas se prevén para Black Friday y Navidad, con otra posterior en primavera. El acuerdo concreta el reparto del descuento, pero todavía no anuncia un día de apertura para adquirir los nuevos bonos.

Los 300 euros corresponden a compras y el ahorro máximo será de 75

El importe anunciado exige distinguir el valor de la compra y la cantidad subvencionada. Con una aportación pública del 25%, una compra admitida de 100 euros requiere 75 del comprador y recibe 25 de apoyo. Si el importe alcanza 200 euros, esas cantidades pasan a 150 y 50 euros. En el máximo de 300, el consumidor aporta 225 y ahorra 75. Las cifras describen el funcionamiento económico previsto, sin anticipar qué denominaciones tendrán los bonos que finalmente salgan a la venta.

Esta diferencia también importa al comparar programas locales. Los bonos comerciales de Melilla publicados en septiembre contemplaban otro porcentaje y un máximo de ahorro de 100 euros. Para Ceuta, el anuncio permite combinar BuyBono con rebajas del establecimiento. Un ejemplo hipotético ayuda a calcularlo: un producto de 100 euros rebajado un 20% costaría 80. Si pudiera abonarse íntegramente con el nuevo bono, el comprador aportaría 60 euros. El ahorro conjunto sería de 40 euros, porque ambos porcentajes actúan sobre importes distintos.

El calendario anunciado no convierte las bases de primavera en una convocatoria nueva

La Cámara ya utilizó BuyBono durante 2026, pero sus anteriores bases comerciales fijaban una campaña del 20 de abril al 30 de junio. Aquella edición preveía 162.750 euros de financiación para movilizar 651.000 euros en compras. También aplicaba la relación entre 300 euros de consumo y 225 de aportación particular. Es una referencia útil para entender el mecanismo, aunque sus fechas están vencidas. Encontrar esas condiciones en el portal no acredita que haya comenzado la nueva campaña anunciada en octubre.

Las bases anteriores exigían mayoría de edad, identificación y presentación del bono mediante un código QR. También regulaban su caducidad, los productos admitidos y la posibilidad de acumular bonos en una compra. Esas reglas describen aquella edición y necesitan confirmación en las condiciones del nuevo programa. El comprador debe distinguir la adquisición del bono y el plazo posterior para gastarlo: son dos momentos que pueden tener fechas diferentes. Otros bonos de comercio local también cuentan con importes y calendarios propios.

El descuento aplicado en caja será un programa diferente de BuyBono

El convenio incluye otra modalidad sin bono previo, con descuentos aplicados directamente en caja. En ella, el consumidor pagará como máximo el 85% del precio, y la financiación del descuento se repartirá entre programa y establecimiento. Ese reparto será del 50% para cada uno. Una compra de 100 euros que utilice exactamente ese límite supondría un pago de 85 y una rebaja de 15. La aportación pública sería de 7,50 euros y el comercio asumiría otros 7,50. Ese reparto no equivale a rebajar la compra a la mitad.

El eje de consumo y atracción de compradores contará con 2,68 millones de euros del primer tramo de cinco millones. La división de ambas cifras arroja un 53,6%: algo más de la mitad de ese presupuesto inicial. La partida comprende varias actuaciones, por lo que no puede interpretarse como dinero reservado íntegramente a BuyBono. Sobre su desarrollo territorial, Karim Bulaix, presidente de la Cámara, explicó a Ceuta Actualidad que se estudia facilitar las compras en zonas como Hadú. Se trata de una posibilidad en estudio.

El segundo tramo de financiación dependerá de ejecutar y justificar el primero

La financiación comercial de diez millones procede del Real Decreto-ley 22/2026, aprobado el 1 de septiembre. El convenio de octubre desarrolla esa norma mediante dos tramos de cinco millones. El segundo exige haber ejecutado y justificado al menos el 75% del primero, además de contar con un informe favorable. Sobre cinco millones, ese umbral equivale a 3,75 millones. La norma permite reducir el segundo pago cuando quede dinero del primero sin ejecutar o justificar. Por tanto, el total previsto no describe una transferencia inmediata a consumidores.

El decreto también exige actividad efectiva en Ceuta a los negocios participantes, junto con obligaciones tributarias y de Seguridad Social al corriente. Los procedimientos concretos de participación se desarrollan mediante el convenio. Para el consumidor, quedan por comprobar la apertura, los establecimientos adheridos y las condiciones de uso de la nueva edición.

La comunicación del Ministerio de Economía permite conocer el diseño anunciado. La compra del bono deberá ajustarse al calendario y a las bases que publique la Cámara para estas campañas.