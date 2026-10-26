El Gobierno prepara el SMI de 2027 y el salario anual será decisivo para saber cuánto mejorará cada nómina

La subida del SMI de 2027 aún no tiene una cuantía aprobada. Tres ejemplos explican su posible efecto sobre diferentes salarios.

El Gobierno mantiene su intención de aumentar el SMI de 2027, aunque todavía no ha aprobado una cuantía. El ministro de Hacienda, Arcadi España, reafirmó ese compromiso el 20 de octubre, según Europa Press. La referencia vigente son 17.094 euros brutos anuales para jornada completa. Comparar esa cifra con el salario de cada trabajador permite entender una diferencia importante. Una subida del mínimo no equivale automáticamente al mismo incremento porcentual en todas las nóminas.

Qué falta para aprobar el SMI de 2027 y qué importe sigue vigente

El anuncio sitúa la subida del salario mínimo en fase preparatoria. España explicó que Trabajo había iniciado los contactos con el grupo de expertos para formular una propuesta. Ese trabajo no constituye una aprobación ni permite exigir ya una cantidad nueva. El artículo 27 del Estatuto atribuye al Gobierno la fijación anual del SMI, previa consulta a sindicatos y asociaciones empresariales representativas. Deben considerarse la inflación, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.

La cuantía vigente para 2026 es de 1.221 euros brutos en 14 pagas, equivalentes a 1.424,50 euros en doce mensualidades. Ambos repartos suman 17.094 euros anuales. El Real Decreto 126/2026 la estableció con efectos desde el 1 de enero. Son cantidades correspondientes a jornada completa y expresadas antes de cotizaciones y, cuando proceda, retenciones. Por tanto, una transferencia bancaria inferior a 1.221 euros no demuestra por sí sola un incumplimiento. Hay que identificar primero el bruto, la jornada y las pagas.

Cuánto supondrían tres aumentos distintos sobre el mínimo actual

Un incremento hipotético del 3% llevaría el mínimo a 1.257,63 euros por paga y 17.606,82 euros anuales. Con un 4%, pasaría a 1.269,84 euros y 17.777,76 euros, respectivamente. Si fuese del 5%, alcanzaría 1.282,05 euros por paga y 17.948,70 euros al año. Son cálculos propios sobre el SMI actual, con catorce abonos completos. Ninguno de esos porcentajes es una decisión aprobada para 2027. La comparación permite medir diferencias sin convertir una simulación en una promesa salarial.

Para quien cobre exactamente el mínimo durante todo el año, los aumentos serían de 512,82, 683,76 y 854,70 euros brutos anuales. El resultado cambia si el contrato comprende menos meses o una jornada inferior. Con una dedicación del 50% y una subida hipotética del 4%, la mejora anual sería de 341,88 euros. Esa cantidad supone la mitad de 683,76 euros. Repartir las pagas extraordinarias entre doce mensualidades modifica el ingreso mensual, pero no crea un aumento adicional del salario anual.

Por qué cobrar por encima del mínimo cambia el resultado

La revisión del mínimo y las mejoras salariales por inflación no funcionan necesariamente igual. El decreto vigente contempla la compensación y absorción al comparar salarios profesionales en conjunto y cómputo anual. Por eso, cobrar una determinada cantidad como salario base no basta para calcular el aumento. También importan los complementos computables, el convenio y el contrato. Las reglas de 2027 tendrán que comprobarse cuando se publiquen. Trabajo anunció en febrero que abordaría cambios para evitar absorber estas subidas mediante complementos salariales.

Un ejemplo muestra la diferencia. Si el nuevo suelo fuese 17.777,76 euros, un salario computable de 17.500 euros quedaría 277,76 euros por debajo. Ese sería el ajuste necesario para alcanzar aquella referencia, si no existieran otras mejoras obligatorias. Quien cobrase 18.000 euros seguiría por encima del suelo hipotético. El SMI, por sí solo, no determinaría entonces una subida del 4% sobre esos 18.000 euros. La conclusión depende de mantener las reglas actuales y no sustituye la revisión del convenio aplicable.

Qué documentos puede comprobar ahora el trabajador

Mientras llega la decisión, el trabajador puede reunir contrato, nóminas, pagas extraordinarias y tablas salariales del convenio. La comparación debe hacerse sobre conceptos salariales computables y una misma jornada. Las dietas o indemnizaciones por gastos no son salario conforme al artículo 26 del Estatuto. Tampoco puede utilizarse salario en especie para reducir el mínimo que debe abonarse en dinero. Estas distinciones permiten detectar diferencias actuales sin esperar a 2027. Si existen dudas, la representación laboral puede ayudar a identificar qué conceptos integran la remuneración.

Cuando se publique la futura norma, habrá que comprobar importe, fecha de efectos y posibles reglas nuevas sobre complementos. No deben darse por seguros atrasos ni un calendario de pago antes de conocer ese texto. Si ya faltan cantidades exigibles, el artículo 59 del Estatuto establece un plazo de un año para reclamar percepciones económicas. El cómputo depende de cuándo pudo ejercitarse la acción. La referencia oficial actual sigue siendo el Real Decreto 126/2026, junto con el Estatuto de los Trabajadores.