La UNESCO pide preparar a las costas mediterráneas ante un 100% de probabilidad de tsunamis pequeños y destructivos

El organismo internacional alerta de que existe una probabilidad del 100% de que se produzca un tsunami de al menos un metro en el Mediterráneo en los próximos 30 a 50 años. España también figura entre los países que deben mantener activos sus sistemas de prevención y alerta.

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO ha vuelto a poner el foco en el riesgo de tsunami en el Mediterráneo, una amenaza que muchas veces se asocia al Pacífico o al Índico, pero que también afecta a las costas europeas. Según el organismo, una ola de un metro no debe interpretarse como un fenómeno menor, ya que puede generar fuertes corrientes, inundar puertos y causar daños en zonas costeras muy urbanizadas.

La UNESCO alerta de que el Mediterráneo no está libre del riesgo de tsunami

El Mediterráneo se considera a menudo un mar tranquilo, pero su actividad sísmica y volcánica obliga a mantener una vigilancia permanente. La UNESCO recuerda que las zonas costeras densamente pobladas del Atlántico nororiental y de mares conectados, como el Mediterráneo, el mar Negro, el Báltico o el mar del Norte, deben prepararse para tsunamis pequeños y destructivos.

Desde 1840, alrededor del 10% de los tsunamis registrados se han producido en el Mediterráneo, según datos de la propia organización. La amenaza es poco frecuente, pero su impacto puede ser grave por la elevada concentración de población, turismo, puertos e infraestructuras en primera línea de costa.

Los expertos señalan que estos fenómenos suelen estar provocados por terremotos submarinos, erupciones volcánicas o deslizamientos. La primera ola no tiene por qué ser la más peligrosa, ya que pueden llegar varias de forma sucesiva y con corrientes capaces de arrastrar personas, embarcaciones y vehículos.

Grecia, Italia y Turquía concentran algunas de las zonas más expuestas

El Mediterráneo oriental es el área de mayor riesgo por su intensa actividad tectónica. Grecia, especialmente Creta, el Arco Helénico y el mar Egeo, aparece entre los puntos más sensibles por la interacción entre la placa africana y la euroasiática.

También preocupan el sur de Italia, Sicilia, el estrecho de Mesina y las zonas próximas al Etna. En Turquía, la costa occidental del Egeo, con áreas cercanas a Izmir y Bodrum, se considera vulnerable por la frecuencia de terremotos en fallas activas.

En el Mediterráneo occidental el riesgo es menor, pero no desaparece. En España, los escenarios de vigilancia incluyen Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla dentro de los territorios costeros contemplados por el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos.

España mantiene un sistema nacional de alerta por maremotos para proteger la costa

España cuenta con el Sistema Nacional de Alerta por Maremotos, integrado en la Red de Alerta Nacional, con participación de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, la red de mareógrafos de Puertos del Estado y otros sistemas de detección marina.

El problema del Mediterráneo es el escaso margen de reacción. Al ser un mar relativamente pequeño, un tsunami puede alcanzar costas cercanas en apenas 20 a 40 minutos. Por eso, la educación de la población, los simulacros y la señalización de rutas de evacuación son tan importantes como la propia detección técnica.

Protección Civil ya ha participado en ejercicios internacionales de alerta temprana, como el simulacro Neamwave21, con escenarios que afectaban a la Comunidad Valenciana y Andalucía. Estos ensayos sirven para comprobar la comunicación entre centros internacionales, autoridades nacionales y servicios autonómicos de emergencia.

La UNESCO insiste en que la preparación salva vidas. El Mediterráneo no vive bajo una alarma inmediata, pero sí ante un riesgo real que exige planes actualizados, coordinación institucional y una ciudadanía capaz de identificar señales naturales como un fuerte terremoto o una retirada anómala del mar.