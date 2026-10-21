Compras una plaza de garaje y la comunidad no te da las llaves del portal, esto es lo que dice la Justicia

El artículo 3 protege la participación en los elementos comunes, pero el título constitutivo puede establecer accesos diferentes para viviendas y aparcamientos.

Comprar una plaza de garaje sin vivir en el edificio puede abrir una disputa por las llaves del portal. El derecho de acceso necesita examinar la configuración jurídica del inmueble. La jurisprudencia muestra que la respuesta depende del título constitutivo y del recorrido previsto para llegar al aparcamiento.

Qué reconoce la ley a los propietarios de una plaza de garaje

El artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal distingue el espacio privativo de la participación en elementos comunes. Esa previsión permite discutir una negativa de acceso cuando afecta al uso de la plaza. No obstante, invocarla no resuelve por sí sola cualquier conflicto sobre el portal.

El análisis jurídico publicado en el Anuario de Derecho Civil del BOE subraya la relevancia del título constitutivo. Este documento puede regular el uso de instalaciones y servicios comunes. Las restricciones afectan a derechos de propiedad y deben interpretarse de forma limitada, atendiendo a lo que realmente establecen.

El Supremo examinó un garaje con una entrada distinta a las viviendas

La sentencia 548/2003 del Tribunal Supremo, del 29 de mayo, resolvió una disputa en Murcia. Varios dueños de aparcamientos reclamaban acceder por el portal, las escaleras y los ascensores. También ofrecían contribuir a su mantenimiento. La comunidad sostenía que sus plazas tenían otro acceso previsto en la escritura.

El Supremo rechazó el recurso de los propietarios del garaje. Interpretó que el título diferenciaba el recorrido de las viviendas y el de los aparcamientos, mediante una puerta y una rampa. Por tanto, el fallo respondió a la organización concreta de aquel edificio, no a una prohibición general para todos los propietarios no residentes.

Qué documentación permite aclarar una negativa a entregar las llaves

Antes de formular una reclamación, resulta útil reunir la escritura de la plaza, el título constitutivo y los estatutos. También debe identificarse el acceso previsto para peatones. Con esos documentos puede compararse la negativa de la comunidad con el derecho adquirido, evitando confundir una costumbre del edificio con una restricción escrita.

Si existe un acuerdo comunitario, interesa obtener su texto y conocer sus motivos. Después puede solicitarse una explicación al administrador y valorar jurídicamente la respuesta. Tener otro acceso no permite trasladar automáticamente el resultado de la sentencia de Murcia a cualquier edificio: primero deben comprobarse las condiciones de cada propiedad.