La UE aprieta a España: una nueva estrategia europea amenaza 465.000 millones en fondos gestionados por bancos

La UE pacta un marco para frenar comisiones injustificadas y exigir comparaciones. El Parlamento Europeo y el Consejo han definido las líneas maestras de la Estrategia de Inversión Minorista (RIS) para fondos, gestión de carteras y seguros de vida‑ahorro. El acuerdo político se alcanzó el 18 de marzo y está pendiente de aprobación formal en los próximos meses.

Qué cambia con la Estrategia de Inversión Minorista y por qué afecta a tus comisiones

Bruselas quiere que toda comisión se traduzca en valor tangible para el cliente, no en un cargo sin explicación. Tras Mifid 2 (en vigor desde 2018), el foco ahora apunta a evitar productos con costes inflados que no se sostienen.

La pregunta que planea es directa: si un fondo de Bolsa de Estados Unidos cobra un 2,3% y rinde peor que alternativas comparables o que su índice de referencia (el S&P 500), ¿cómo se justifican esos costes?

Los bancos deberán comparar sus fondos con productos similares para justificar cargos

La RIS obligará a las entidades a mostrar comparaciones con ofertas similares, construidas con criterios objetivos. Así, el cliente podrá ver si paga más por una gestión y un servicio reales, o si está asumiendo comisiones por encima de lo razonable. En esa comparación se tendrá en cuenta, entre otros, lo siguiente:

Riesgo, horizonte temporal y estrategia del producto.

Mercado objetivo, sostenibilidad y tipo de gestión.

En productos basados en seguros (rentas vitalicias, sialps o unit linked), la referencia principal será un sistema de parámetros de Eiopa, con un periodo transitorio en el que podrán usarse también sistemas nacionales.

Retrocesiones y nuevo test: así tendrá que probar el banco que no te perjudica

Otro punto sensible son las retrocesiones, las comisiones que el banco cobra de terceras gestoras por distribuir fondos. Bruselas vigilará el riesgo de sesgos y de recomendaciones que no sean las más adecuadas para el cliente.

Para evitar conflictos, las entidades tendrán que superar un examen: acreditar que esos incentivos no perjudican y que el producto aporta un beneficio tangible. Además, el incentivo deberá calcularse con una metodología clara y transparente, sin mecanismos ligados a objetivos de volumen de ventas.

Qué pueden hacer los pequeños inversores mientras llega la aprobación formal del pacto

Hasta que se conozca el texto definitivo, conviene actuar con sentido común: pide explicaciones, compara y pregunta por los incentivos. En cristiano, si pagas, que se note.

La RIS también prevé que, si contratas fondos en plataformas digitales que filtran productos, exista una opción para identificar aquellos en los que la entidad no percibe incentivos. ¿Te interesa saber si tu banco gana más por colocarte un producto? Pues cuidado con la letra pequeña.