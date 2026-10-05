Rosa y Sixto llevan 30 años viviendo junto al río y convierten su pequeña granja en alimento e ingresos

El canal que recogió su historia necesitó unas 13 horas para llegar hasta su casa. La familia obtiene alimentos de la tierra y vende aves o huevos cuando necesita ingresos.

Rosa y Sixto llevan cerca de tres décadas viviendo de lo que producen en una parcela de la Amazonía ecuatoriana, próxima al río Napo. Su rutina depende de la chacra, los animales y el transporte fluvial. El canal Ecuador y sus Paisajes Oficial recogió la historia. Su equipo tardó ocho horas por carretera y otras cinco en lancha hasta la vivienda. Ese recorrido, de unas 13 horas, ayuda a dimensionar el aislamiento de la zona.

Una rutina de cinco a seis horas en la chacra antes del calor

El trabajo empieza alrededor de las cinco de la mañana. Rosa explicó que el aumento de la intensidad del sol les obliga a adelantar las tareas. Suelen regresar entre las diez y las once, antes de que el calor dificulte continuar. Eso deja una franja aproximada de cinco a seis horas para atender los cultivos. Después preparan el desayuno y continúan con las labores de la casa y los animales.

La parcela rodea una vivienda de madera con cubierta de palma. Allí cultivan yuca, banana, ají y distintos árboles frutales. Entre ellos hay mangos, cuya cosecha suele llegar en diciembre. Rosa señaló que la cantidad de fruta cambia de un año a otro. La familia adapta sus comidas a lo que produce la tierra en cada momento, sin depender de una cosecha fija durante todo el año. La vivienda recibe agua desde el centro comunal y dispone de un tanque utilizado en la cocina. Ese abastecimiento forma parte de una organización doméstica condicionada por los recursos disponibles.

Yuca, banana, aves y huevos sostienen la economía familiar

La producción de la chacra cubre una parte importante de la alimentación diaria. Durante la visita, Rosa preparó alimentos obtenidos en el entorno y mostró cómo aprovechan los recursos disponibles. Entre ellos había caracoles de tierra, que limpia con limón para una receta parecida al ceviche. También ofreció caldo de gallina criolla acompañado de yuca, maduro y ají.

La pequeña granja cumple además una función económica. Las gallinas se destinan tanto al consumo familiar como a la venta cuando necesitan dinero. Los huevos ofrecen otra vía para obtener ingresos, aunque Rosa explicó que la producción baja cuando falta alimento para las aves. El maíz es uno de los recursos que puede condicionar esa producción. La combinación entre cultivo y animales permite cubrir alimentos y atender algunos gastos imprevistos.

La granja ayudó a cubrir gastos escolares de sus hijos

Rosa contó que tiene cinco hijas y relacionó la economía de la granja con los gastos escolares de la familia. Cuando necesitaba dinero para el colegio, podía vender aves, huevos u otros productos. Esa posibilidad convertía el gallinero en una reserva económica inmediata. No sustituía todos los ingresos del hogar, pero ofrecía una salida cuando aparecía una necesidad concreta.

La entrevistada afirmó que sus hijos pudieron avanzar en la escolaridad pese a las distancias y a las dificultades de transporte. También explicó que sus hijas la ayudan cuando se enferma, mediante envíos de dinero o medicamentos. Su testimonio muestra una economía familiar basada en recursos pequeños y diversificados. La tierra aporta comida, mientras que la venta de animales puede generar efectivo para necesidades que no se resuelven dentro de la chacra.

El río Napo marca los tiempos de una vida aislada

La ubicación condiciona casi todos los desplazamientos. En la zona no hay carreteras asfaltadas y el río funciona como principal vía de comunicación entre comunidades. El viaje realizado por el canal, con ocho horas en auto y cinco en lancha, refleja la dificultad de acceso. La propia entrevistada reconoce que el aislamiento complica los traslados y el acceso a servicios. Para Rosa y Sixto, las distancias también influyen en los horarios, las compras y la relación con otros núcleos poblados.

Rosa nació en Tiputín y asegura que lleva alrededor de 30 años en el lugar donde vive actualmente. En su relato, contrapone las limitaciones materiales con la tranquilidad que encuentra allí. “Aquí es tranquilo; la tierra se siembra, se cosecha, se come y no hay ningún problema”, afirmó. La comunidad mantiene además costumbres como compartir chicha de yuca durante las visitas. La vida de la pareja continúa organizada alrededor del cultivo, los animales y el río Napo.