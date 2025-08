La Seguridad Social suma años de cotización “en la sombra” para frenar el recorte de las jubilaciones anticipadas tras un despido

El nuevo cálculo protege a quienes se ven obligados a retirarse hasta cuatro años antes de tiempo: podrán neutralizar parte del temido coeficiente reductor que llega al 30 %.

¿Te han despedido y temes perder un buen pellizco de tu futura pensión? Tranquilo, porque la Seguridad Social ha activado un mecanismo que añade cotizaciones hipotéticas, las conocidas “cotizaciones en la sombra” y ayuda a suavizar la penalización de las jubilaciones anticipadas forzosas.

Quiénes pueden acogerse a las cotizaciones en la sombra tras un despido involuntario

Solo los trabajadores cesados de forma no voluntaria, con al menos 33 años cotizados y que acceden a la jubilación anticipada forzosa hasta cuatro años antes de su edad legal, pueden beneficiarse de esta fórmula. En otras palabras, si el paro se alarga y no hay manera de reengancharse al mercado laboral, la norma evita que el coeficiente reductor castigue doblemente: por salir antes y por no poder seguir cotizando.

El artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social establece coeficientes reductores mensuales que, acumulados, llegan al 30 % vitalicio. Con las “cotizaciones en la sombra”, la entidad pública simula que el trabajador sigue cotizando hasta la edad ordinaria y rebaja la cifra de meses de adelanto utilizados para aplicar el recorte.

Así, se toma una edad de jubilación de referencia más favorable, disminuyendo sensiblemente el porcentaje final que se resta de la pensión.

Meses de adelanto Reducción sin “sombra” Reducción con “sombra”* 48 meses (máximo) 30 % ‑‑ 24 meses 15 % Puede bajar al 2,5 % 12 meses 7,5 % ‑‑

Como ves, los porcentajes pueden desplomarse. ¿No es un alivio?

Pasos y documentación necesarios para solicitar la jubilación anticipada forzosa con este beneficio

Para aprovechar esta oportunidad, el interesado debe seguir un procedimiento sencillo, aunque conviene no saltarse ningún paso:

Confirmar causa de despido: despido colectivo, objetivo u otro cese involuntario reconocido. Reunir la vida laboral actualizada y, si procede, certificados de empresa que acrediten el despido. Solicitar cita previa en la Seguridad Social o tramitar online en su sede electrónica con certificado digital o Cl@ve. Aportar DNI, número de cuenta, documentación de prestaciones previas y formularios oficiales de jubilación anticipada. Esperar la resolución, donde ya se aplicará el cálculo con “cotizaciones en la sombra”.

Posteriormente, el organismo recalcula la base reguladora y aplica el coeficiente reductor ajustado. De ahí que resulte crucial presentar toda la información de forma correcta y a tiempo.

Ejemplo práctico: del 15 % al 2,5 %, así mejora la pensión con este sistema

Imaginemos a Marta, despedida en 2025 con 38 años cotizados y una base reguladora de 2.100 € al mes. Decide jubilarse a los 64 años y 8 meses. Sin la fórmula especial, su edad ordinaria quedaría en 66 años y 8 meses: 24 meses de adelanto y un recorte del 15 % (‑315 €).

Gracias a las “cotizaciones en la sombra”, la Seguridad Social computa dos años ficticios, elevando a 40 años su carrera y bajando la edad de referencia a 65. El anticipo real pasa a ser de solo 4 meses y la penalización cae al 2,5 % (‑52,50 €). Resultado: pensión final de 2.047,50 €, muy lejos del tijeretazo inicial. ¿Quién no firmaría algo así?

Qué organismo interviene y cuándo entra en vigor este cálculo especial

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aplica de oficio la estimación hipotética una vez comprobado que el cese es involuntario y se cumplen los requisitos de carrera de cotización. La medida está vigente para jubilaciones anticipadas forzosas solicitadas desde 2025 en adelante y seguirá siendo de aplicación mientras la Ley 27/2011 mantenga la edad legal progresiva.

A modo de resumen: si el despido te obliga a retirarte antes de hora, no des por perdida tu pensión. Las “cotizaciones en la sombra” pueden reducir el recorte hasta niveles casi simbólicos. Infórmate, reúne tu documentación y plantea tu solicitud; tu bolsillo lo agradecerá hoy y todos los meses de tu jubilación.