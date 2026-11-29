El servicio admite justificantes sobre domiciliación, pensiones y cambios en prestaciones. Los archivos tienen un límite de tamaño y el plazo varía por caso.

Los trabajadores agrarios por cuenta ajena disponen de un servicio específico para aportar documentos relacionados con sus periodos de inactividad. Importass permite adjuntar justificantes que afectan a la inclusión, reincorporación o exclusión del sistema especial. La Seguridad Social anunció esta herramienta el 16 de octubre de 2026. Puede resultar útil para acreditar una cuenta bancaria, una pensión o cambios en prestaciones que influyan en las cuotas, sin confundir esa aportación con solicitar una nueva ayuda.

La documentación puede acreditar cambios que afectan al pago de las cuotas agrarias

El servicio de aportación de documentación identifica tres situaciones concretas. Una de ellas permite regularizar cuotas cuando varía la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo. El objetivo es justificar la circunstancia relevante para la Tesorería. Adjuntar una resolución no supone que se reconozca automáticamente una devolución ni anticipa el resultado: la administración debe comprobar su contenido y el periodo al que corresponde.

Por eso conviene identificar con claridad qué ha cambiado y desde cuándo. La fecha de una resolución puede ser distinta de la fecha de efectos de la prestación. Si ambas aparecen en el documento, deben conservarse completas. Una página recortada que omita el periodo reconocido puede dificultar la valoración. Esta gestión se refiere a cotización durante la inactividad y tiene un objeto diferente del reconocimiento económico de las prestaciones de la Seguridad Social.

El titular de la cuenta bancaria puede ser distinto de la persona obligada a pagar

Otro supuesto contemplado es la acreditación de circunstancias vinculadas a la domiciliación de cuotas. Importass menciona el mandato SEPA cuando el titular del IBAN no coincide con el responsable del pago. Esa diferencia debe documentarse de la forma requerida. Indicar simplemente el número de una cuenta ajena no equivale a acreditar la autorización correspondiente. La utilidad del canal consiste en incorporar el documento al trámite de inactividad agraria que lo necesita.

La herramienta también admite acreditar la condición de pensionista para solicitar la exclusión, cuando derive de resoluciones administrativas o sentencias judiciales. No toda pensión ni cualquier escrito privado produce por sí solo ese efecto. El servicio está dirigido a trabajadores por cuenta ajena del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios en inactividad. No debe extenderse automáticamente a autónomos del campo, empresas agrícolas o personas ajenas a ese encuadramiento específico.

Aportar documentos y pedir la inclusión son trámites con funciones diferentes

El portal mantiene además el procedimiento de inactividad agraria por cuenta ajena. Este permite solicitar inclusión, exclusión o reincorporación en los supuestos que describe. Para incluirse o reincorporarse exige, como regla indicada en la ficha, treinta jornadas reales durante los últimos 365 días. La inclusión debe pedirse dentro de los tres meses naturales siguientes a la última jornada real.

Esas condiciones pertenecen al procedimiento principal y no constituyen un plazo común para cualquier documento adicional. La ficha de aportación señala expresamente que el plazo depende del caso y de la circunstancia acreditada. Si existe un requerimiento, deben revisarse sus instrucciones. Cuando el problema es un dato incorrecto en el historial, puede corresponder otro trámite, como la rectificación de la vida laboral. Elegir el servicio exige identificar primero la incidencia.

Los archivos no pueden superar los 10 MB y los recibos se consultan por separado

La documentación del nuevo servicio tiene un límite de 10 MB. Antes de adjuntarla conviene comprobar que el archivo se abre, contiene todas las páginas y conserva legibles fechas y firmas. Reducir su tamaño no debería eliminar información necesaria para entender la resolución o autorización. También resulta útil guardar una copia del documento enviado y del justificante que facilite la presentación, para poder identificar posteriormente la actuación realizada.

Existe otro servicio de consulta de recibos de inactividad agraria, disponible para personas incluidas que tienen domiciliadas las cuotas. Permite revisar el último recibo y el historial de liquidaciones mensuales. Consultarlos ayuda a localizar qué periodo genera la duda, pero no sustituye aportar pruebas ni pedir una modificación. La herramienta incorpora una vía documental concreta; no establece una rebaja general de cuotas ni una prestación nueva para todos los trabajadores del campo.