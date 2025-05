La Seguridad Social está enviando este SMS a todos los que cobran una baja médica por incapacidad temporal: importante

La prestación para quienes agoten la incapacidad temporal y necesiten seguir cobrando.

La Seguridad Social ha comenzado a enviar un mensaje de texto dirigido a las personas con una incapacidad permanente en estudio, avisándoles de que deben gestionar el pago directo de su prestación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El contenido del SMS depende de si el trabajador tiene uno o varios empleos y de si la contingencia está cubierta por la Seguridad Social o por una mutua.

La notificación, enviada a través de SMS, está dirigida a quienes agoten los 365 días de incapacidad temporal y reciban el alta médica con propuesta de incapacidad permanente. En este momento, para no perder el cobro de la prestación, es fundamental solicitar el pago directo. ¿Te interesa saber más? A continuación, se explican los plazos, los requisitos y cómo gestionar este trámite de forma rápida y sencilla.

Por qué la Seguridad Social está enviando este SMS a las personas con incapacidad permanente

Este SMS surge de la necesidad de informar a los trabajadores que, tras un año de baja, la inspección médica del INSS es la única entidad con facultad para emitir un alta médica con propuesta de incapacidad permanente. De hecho, cuando se emite esta propuesta, la persona interesada todavía puede seguir cobrando su prestación de incapacidad temporal hasta que se resuelva oficialmente si procede la incapacidad permanente. Pero, para ello, debe solicitar el pago directo.

Si bien la mayoría de la gente conoce la incapacidad temporal, no todos saben que, al cumplirse 365 días de baja laboral, la mutua o la Seguridad Social pueden extinguir esa prestación si la inspección médica concluye que ya no se cumplen los requisitos de salud para seguir percibiéndola. En ese momento, la vía para mantener el cobro es la solicitud de pago directo, mientras se estudia la incapacidad permanente.

Cómo funciona el envío del SMS según la situación laboral de cada persona interesada

El mensaje de texto que está enviando la Seguridad Social diferencia dos supuestos principales:

Un único empleo cubierto por la Seguridad Social. Se indica que, hasta la resolución de la incapacidad permanente, la persona puede seguir cobrando la incapacidad temporal, siempre que inicie la solicitud pertinente. El contenido del SMS suele ser:

“Hola. El Instituto Nacional de la Seguridad Social está estudiando tu derecho a la Incapacidad Permanente. Hasta que se resuelva si tienes derecho, puedes seguir cobrando la Incapacidad Temporal, solicítala aquí”. Varios empleos (pluriempleo) con distintas coberturas. Cuando el trabajador tiene algunos empleos asegurados con el INSS y otros con una mutua, se señala en el mensaje que solo se puede solicitar el pago directo de aquellas relaciones laborales cubiertas por el INSS.

A continuación, se muestra una tabla que resume los supuestos más habituales:

Situación Laboral Contenido del SMS Único empleo cubierto por la Seguridad Social “Hola. El INSS está estudiando tu incapacidad permanente. Puedes seguir cobrando la IT, solicítala aquí”. Pluriempleo: parte con el INSS y parte con mutua “Hola. El INSS está estudiando tu incapacidad permanente. Para los empleos cubiertos con el INSS, solicita la IT aquí”.

Como se detalla en la tabla, la mutua no enviará ningún SMS si la cobertura de la incapacidad temporal no es del INSS. Esto quiere decir que, en ese caso, la Seguridad Social no tiene competencias para informar acerca del pago directo.

Pasos para solicitar el pago directo y no perder la prestación por incapacidad

Para tramitar el pago directo con el INSS, se recomienda seguir estos pasos básicos:

Revisar el informe de alta médica con propuesta de incapacidad permanente. Acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social o acudir de forma presencial a las oficinas del INSS. Completar el formulario de solicitud de pago directo, adjuntando la documentación médica que avale la prolongación de la incapacidad. Presentar el justificante en el plazo indicado por la entidad gestora, a fin de no perder los días de prestación a los que se tiene derecho.

Por tanto, es importante no descuidar este proceso para garantizar la continuidad en el cobro mientras se espera el dictamen definitivo sobre la incapacidad permanente. De ahí que la Seguridad Social enfatice la obligación de realizar este trámite lo antes posible.