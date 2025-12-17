La Seguridad Social avisa sobre el nuevo método para calcular la pensión de jubilación que entrará en vigor a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor, para los futuros jubilados, un nuevo sistema de cálculo de la pensión que permitirá elegir entre dos fórmulas hasta 2044. Durante este periodo, los futuros jubilados podrán mantener el cómputo clásico de 25 años o ampliarlo hasta 29, excluyendo los dos peores años de cotización para mejorar la base reguladora.

Cómo afectará el nuevo cálculo de la pensión de jubilación a quienes se retiren desde 2026

El cambio forma parte de la reforma de pensiones y modifica la forma de calcular la base reguladora sobre la que se aplica el porcentaje de jubilación. Desde 2026 la Seguridad Social permitirá comparar dos fórmulas y quedarse con la más ventajosa: los últimos 25 años cotizados o un cómputo de 29 años en el que se puedan excluir dos años completos con las peores bases.

¿En qué se traduce esto para el trabajador? En que podrá elegir el sistema que deje una pensión más alta, sobre todo cuando haya lagunas o periodos de cotización muy bajos que interese dejar fuera.

Modelo dual de 25 o 29 años cotizados para calcular la base reguladora de la pensión

El modelo será gradual. De 2026 a 2040, quien alcance la edad de jubilación podrá elegir entre esas dos alternativas: últimos 25 años completos o 29 años con exclusión de los dos peores.

Entre 2041 y 2044 la opción de 25 años se irá ampliando seis meses por ejercicio, de modo que el periodo más corto se acercará a los 29 años mientras el largo ya esté desplegado. A partir de 2044 desaparecerá la elección: solo se aplicará el sistema de 29 años, restando las dos anualidades con bases más bajas, de manera que pesará más una carrera laboral amplia.

Calendario año a año del nuevo sistema de pensiones y desaparición de la elección en 2044

El despliegue del nuevo sistema se hará paso a paso entre 2026 y 2037. ¿Cómo se irá ajustando la base reguladora en esos años de transición?

En la siguiente tabla se resume cómo se seleccionarán las mejores bases de cotización y el divisor que se aplicará para obtener la base reguladora de la pensión:

Año Mejores bases elegidas (meses) Bases totales disponibles (meses) Divisor aplicado para la base reguladora 2026 302 304 352,33 2027 304 308 354,67 2028 306 312 357 2029 308 316 359,33 2030 310 320 361,67 2031 312 324 364 2032 314 328 366,33 2033 316 332 368,67 2034 318 336 371 2035 320 340 373,33 2036 322 344 375,67 2037 324 348 375,67

A partir de 2037 la Seguridad Social descartará las 24 mensualidades menos beneficiosas, de modo que quedarán 27 años completos, 324 meses, como periodo de referencia para calcular la base reguladora de la jubilación.

Qué pueden hacer los trabajadores ante el cambio en el cálculo de su pensión futura

Con este calendario, la clave es entender que las bases de cotización tendrán más peso en la pensión, por lo que conviene seguir de cerca la vida laboral y localizar los años con cotizaciones más bajas.

Desde 2026 se podrán comparar los dos métodos de cálculo y escoger el más favorable, ajustando la jubilación a la trayectoria real de las cotizaciones, especialmente cuando existan años claramente peores que el resto.

Cuando se acerque el momento de jubilarse, será esencial revisar con calma qué opción resulta más ventajosa: el periodo de 25 años o el ampliado con exclusión de los dos peores. Conviene tomárselo en serio, porque de esta decisión puede depender el dinero que se cobre cada mes.