Becas Erasmus ELAN 2026/2027 para movilidad europea: requisitos y cómo solicitarlas

La Universidad de Salamanca convoca las Becas Erasmus-ELAN 2026/2027 para financiar estancias en universidades europeas de la Red ELAN, con solicitudes del 12 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Estas ayudas de Erasmus+ combinan apoyo económico y reconocimiento de créditos para alumnado de artes y humanidades.

Quién puede pedir las becas Erasmus-ELAN 2026/2027 en la USAL

Pueden solicitar la beca los estudiantes de las Facultades de Filosofía, Filología, Geografía e Historia o Ciencias Sociales de la USAL con plaza de movilidad en universidades europeas de la Red ELAN.

Las titulaciones deben ajustarse a las áreas del Anexo I de artes, humanidades y ciencias sociales afines. La estancia puede alargarse hasta un curso completo, según acepte la universidad de destino.

Quienes cumplan requisitos específicos recibirán un certificado ELAN tras superar al menos 30 ECTS, con 10 en lengua extranjera, y desarrollar un proyecto en artes y humanidades con memoria, informe final y dos actividades complementarias.

Requisitos académicos, de idioma y de documentación para optar a las ayudas

Para optar a estas becas es obligatorio acreditar documentalmente el idioma exigido por la universidad de destino, con nivel mínimo B1 o B2 según el caso. También se necesita el visto bueno del Coordinador o Coordinadora Internacional del centro y cumplir los requisitos fijados por la Red ELAN.

Toda la documentación debe presentarse dentro del plazo oficial. No se admitirán papeles fuera de fecha ni requisitos no declarados, por lo que conviene revisar cada apartado antes de registrar la solicitud. Las personas seleccionadas tendrán la condición de becarias Erasmus, con exención de tasas en la universidad de destino, obligación de mantener la matrícula activa en la USAL y seguro de movilidad obligatorio.

Cuantías mensuales, ayudas para viaje y gastos que no se subvencionan

La ayuda económica combina una cuantía mensual según el país de destino y una ayuda para el viaje, que depende de la distancia y del tipo de transporte utilizado, estándar o ecológico. Además, se conceden días adicionales cuando el desplazamiento se realiza por medios ecológicos, algo que no viene nada mal si el trayecto es largo.

Esta es la tabla resumen de los importes principales:

Concepto Detalle Grupo 1 (países como Alemania, Francia o Italia) 400 €/mes Grupo 2 (Chequia, Estonia, Portugal) 350 €/mes Viaje 500-1.999 km 309 € estándar / 417 € ecológico Viaje 2.000-2.999 km 395 € estándar / 535 € ecológico Días extra por viaje 2 días no ecológico / 6 días ecológico Tope mensual 400 €/mes + ayudas de viaje

El importe final depende del país, la duración y la modalidad de viaje, con un tope de 400 €/mes más las ayudas de viaje. No se cubren tasas en la USAL ni gastos ajenos, fuera de plazo o sin justificar, y las movilidades que incumplan el programa ELAN no tendrán certificado adicional.

Criterios de selección, resolución de la convocatoria y documentos obligatorios que revisar

La selección se desarrolla en dos fases: primero, una comisión interna de la Universidad de Salamanca valora expediente académico, nivel de idioma y motivación; después, la Comisión de la Red ELAN valida las candidaturas.

Como criterios de prelación se valorarán la renta familiar, el rendimiento académico, la situación personal y social, la adecuación del proyecto y los conocimientos específicos, así como haber tenido becas anteriores. ¿Quién tiene más opciones? Quien reúna buen expediente y un proyecto coherente.

La resolución se publicará antes del 30 de marzo de 2026 por el Vicerrectorado de Internacionalización, y el silencio administrativo será negativo si no se resuelve en plazo.

Antes de registrar la solicitud reúne la documentación. Será necesario presentar, entre otros documentos básicos: