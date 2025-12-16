La reventa de cita previa del SEPE se dispara: un servicio público gratis que se vende ilegalmente por 99 euros

Gestores intermediarios están acaparando citas gratuitas del SEPE y de Extranjería para revenderlas por hasta 99 euros a personas en paro y usuarios desesperados que necesitan tramitar prestaciones y otros procedimientos urgentes.

Cada vez más ciudadanos se topan con el mismo mensaje en la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): no hay huecos disponibles para pedir cita previa. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta solicitar o reanudar su prestación por desempleo y se encuentra bloqueado mientras otros hacen caja con esa dificultad?

Cómo funciona el negocio de reventa de citas del SEPE para el paro

El mecanismo es simple. A través de redes sociales, chats, plataformas de anuncios o locutorios, algunos se ofrecen como “gestores de citas” capaces de conseguir un turno en el SEPE o en Extranjería en cuestión de horas. A cambio, piden entre 10 y casi 100 euros por algo que, por definición, es un servicio público gratuito.

Para lograrlo, utilizan programas automatizados y trucos informáticos que rastrean la web de cita previa y capturan de golpe decenas de turnos. Después los revenden a quienes no consiguen acceder al sistema oficial, un mercado paralelo que se alimenta de la urgencia de quienes necesitan tramitar el paro o un expediente de extranjería.

Una mujer de 35 años, tras quedarse sin empleo, pasó días intentando conseguir cita para pedir la prestación. Veía acercarse el límite de 15 días hábiles sin lograr un hueco, hasta que terminó pagando 45 euros a un intermediario que le consiguió atención en 48 horas.

Recortes, fallos informáticos y plazos que favorecen este negocio ilegal de citas

Detrás de la falta crónica de citas no hay solo mala suerte. Los sindicatos llevan tiempo denunciando recortes de personal, sobrecarga de trabajo y problemas en los sistemas informáticos del antiguo INEM. Menos plantilla y más expedientes significan colas más largas, agendas llenas y ciudadanos que ven cómo pasan los días sin conseguir una simple cita previa.

En este contexto, el terreno queda abonado para quienes se aprovechan de la situación. Las causas que abren la puerta a este tipo de negocio se repiten en muchas oficinas:

Falta de personal y más carga de trabajo en los servicios públicos

Fallos y saturación en los sistemas de cita previa del SEPE

Plazos ajustados para solicitar prestaciones y miedo a perder días de paro

Además, los gestores de citas captan clientes por Whatsapp, Telegram, redes sociales y páginas de anuncios. En algunos casos se presentan como empresas y usan logotipos de organismos oficiales para transmitir confianza, aunque su actividad sea, como mínimo, dudosa.

Los importes que se manejan muestran hasta qué punto se está mercadeando con un servicio público que debería ser accesible para todos:

Tipo de cita gestionada Precio cobrado habitual Forma de pago más frecuente Cita SEPE para paro o prestaciones 10 a 45 euros Bizum o transferencia

Qué pueden hacer las personas en paro ante la falta de citas presenciales

Ante este panorama, es comprensible que muchas personas se planteen pagar. Cuando se acerca el fin del plazo para solicitar el paro y el dinero escasea, la presión aprieta. ¿Cómo no sentirse contra las cuerdas cuando el sistema oficial no responde?

En primer lugar, es importante insistir en los canales públicos: seguir probando la cita previa a distintas horas, usar tanto la sede electrónica como los teléfonos de información y presentar, siempre que sea posible, la presolicitud de prestación de desempleo. Este trámite online permite dejar constancia de la solicitud y evita perder días de prestación aunque la cita presencial tarde más en llegar.

Además, conviene buscar apoyo en servicios de orientación laboral, sindicatos o asociaciones de inmigrantes, que conocen bien estas dificultades y pueden orientar sobre cómo comunicarse con la administración sin recurrir a intermediarios de dudosa legalidad. De este modo se reduce el riesgo de que el derecho a la protección por desempleo termine convirtiéndose en un favor por el que haya que pagar.